Filme sobre a vida de Elvis Presley terá pré-estreia mundial no Festival de Cannes

"Elvis", o novo filme do diretor australiano Baz Luhrmann, será exibido no Festival de Cannes em maio. A produção, que retrata duas décadas na vida do rei do rock, tem estreia mundial prevista para o fim de junho.

No filme do cineasta australiano, Elvis Presley é interpretado por Austin Butler e Olivia DeJonge fará o papel de Priscilla Presley. O elenco conta, ainda, com Tom Hanks interpretando o coronel Tom Parker, empresário do astro do rock. Os três atores estarão presentes na subida do tapete vermelho de Cannes.

De acordo com o comunicado divulgado pelos organizadores do festival nesta terça-feira (5), o filme "aborda a complexa relação entre Presley e Parker ao longo de mais de 20 anos, da ascensão de Elvis (...) a seu status de estrela sem precedentes, enquanto os Estados Unidos passavam por enormes mudanças socioculturais e perderam sua inocência".

“Elvis” está entre os filmes mais esperados do ano. Ele tem estreia mundial prevista entre 22 e 24 de junho.

Baz Luhrmann é figura carimbada do Festival de Cannes. Ele é o único diretor a ter apresentado dois longas na abertura do evento, com “Moulin Rouge”, em 2001, e "O Grande Gatsby", em 2013. Ele ficou mundialmente conhecido em parte graças ao festival francês, que exibiu "Vem Dançar Comigo" na mostra "Un Certain Regard", em 1992.

Biografias de estrelas da música

As biografias de estrelas da música têm feito sucesso nas telonas nos últimos anos. Rami Malek levou o Oscar de melhor ator com o papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, em 2019. Nesse mesmo ano, Elton John foi homenageado com Rocketman, uma comédia musical exibida em Cannes, fora da competição.

Esta edição do Festival de Cannes está sendo marcada por muito mistério. O filme de abertura e a composição do júri ainda não foram revelados.

A 75ª edição do Festival de Cannes acontece de 17 a 28 de maio.

(Com informações da AFP)

