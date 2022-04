Brasil fica de fora da seleção oficial do Festival de Cannes 2022; 18 filmes estão na competição

Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, e Pierre Lescure, presidente do evento, durante a divulgação da seleção oficial de 2022 do festival.

Os filmes da seleção oficial do 75° Festival de Cinema de Cannes, um dos mais importantes do mundo, foram anunciados nessa quinta-feira (14) em Paris. Nomes de cineastas veteranos, como David Cronenberg, os irmãos Dardenne, James Gray ou Kore-eda, estão na competição oficial pela Palma de Ouro. Nenhum filme dirigido por um cineasta brasileiro ou rodado no país integra a lista das 18 produções selecionadas.

Ao anunciar a seleção oficial do Festival de Cannes 2022, o diretor-geral do evento, Thierry Frémaux, disse que esta edição volta a acontecer quase normalmente, depois de dois anos de pandemia. Cerca de 35 mil pessoas foram credenciadas e estarão presentes na cidade da Côte d’Azur francesa, de 17 a 28 de maio. Ao contrário de anos anteriores, a seleção oficial foi revelada antes dos nomes dos jurados e o suspense sobre quem irá substituir o americano Spike Lee na presidência do júri continua.

O filme “Z” do francês Michel Hazanavicius, fora da competição, fará a abertura do festival. Apenas três cineastas mulheres estão na competição pela Palma de Ouro, mostrando que a paridade ainda não é uma prioridade para os organizadores de Cannes. Duas diretoras são francesas: a veterana Claire Denis, com “Stars at Noon”, e a Valeria Bruni Tedeschi, com “Les Amandiers”. A terceira cineasta da seleção é a americana Kelly Reichardt, com “Showing up”.

Europa domina seleção principal de Cannes

A seleção é dominada por filmes europeus. Um dos principais destaques é a participação do cineasta russo Kirill Serebrennikov, que abandonou a Rússia e hoje vive em Berlim. Ele participa pela terceira vez da competição em Cannes com o filme “La Femme de Tchaïkovski”.

Nenhum longa dirigido por um brasileiro ou rodado no país está na disputa. Mas entre os produtores do filme americano “Armageddon Time”, de James Gray, estão os brasileiros Rodrigo Teixeira, que desponta como um dos principais nomes de Hollywood atualmente, e Lourenço Sant'Anna. Não só filmes do Brasil ficaram de fora, mas de toda a América Latina. No entanto, um longa latino-americano, o costariquenho Domingo y la Niebla, de Ariel Escalante Meza, integra a mostra Um Certo Olhar (Un Certain Regard), que também foi anunciada nesta quinta-feira.

O Brasil ainda tem chances de participar de Cannes nas mostras paralelas Quinzena dos Realizadores, Semana da Crítica ou Cinéfondation, que serão anunciadas posteriormente.

Confirma a lista dos 18 filmes que concorrem à Palma de Ouro no site do Festival de Cannes 2022.

