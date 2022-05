Dupla de brasileiros está na disputa da mostra paralela de filmes em realidade virtual de Cannes

"Lavrynthos" (Labirintos) dos brasileiros Fabito Rychter e Amir Admoni é baseado no mito do Labirinto e o Minotauro. © Divulgação

Texto por: Adriana Brandão

Fabito Rychter e Amir Admoni estão na competição da mostra Cannes XR/Veer Future Award do Mercado do Filme do Festival com ”Lavrynthos”. Dezoito filmes em realidade virtual estão na disputa e os vencedores serão conhecidos na noite deste domingo (22).