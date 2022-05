Segunda semana de Cannes inicia com novo filme de Cronenberg, forte candidato à Palma de Ouro

Cena do filme "Crimes do Futuro", do cineasta canadense David Cronenberg.

Até agora, dez dos 21 filmes na competição oficial do Festival de Cannes foram exibidos, mas nenhum deles se impõe como um candidato evidente à Palma de Ouro. A segunda semana do evento começa nesta segunda-feira (23) com a exibição de dois novos longas na disputa, entre eles uma das obras mais aguardadas da seleção: “Crimes do Futuro”, do veterano David Cronenberg.

Adriana Brandão,enviada especial da RFI a Cannes

“Crimes do Futuro” é um filme de ficção científica que faz uma espécie de compilação de toda a obra do cineasta canadense e tem uma dimensão autobiográfica. Estrelado por Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Léa Seydoux, ele mergulha o espectador em um mundo onde a espécie humana sofre mutações físicas para se adaptar ao meio ambiente cada dia mais artificial.

O cineasta de quase 80 anos (ele nasceu em 1943 e tem mais de 40 títulos entre longas, curtas e produções para a televisão em seu currículo), coloca em cena as performances de um célebre artista que exibe a metamorfose de seus órgãos em espetáculos de vanguarda. A prática é vigiada de perto pelo Escritório de Registro Nacional de Órgãos. O credo de Cronenberg, “o corpo é a realidade”, é mais uma vez citado, revelando mais uma vez as obsessões de cineasta.

"Crimes do Futuro" é um forte candidato à Palma de Ouro, mas será que Cannes 2022 vai repetir a edição do ano passado? Esse é o questionamento de alguns especialistas, em referência ao vencedor do ano passado “Titane”, de Julia Ducournau, discípula de Cronenberg, que trabalha com o mesmo universo.

O cineasta canadense mundialmente conhecido por “A Mosca”, de 1986, recebeu em 1996 o Prêmio Especial do Júri em Cannes com o filme “Crash: Estranhos Prazeres”. Ele voltou a ser selecionado em 2002, com "Spider", em 2005 com “A History of Violence” (Marcas da Violência), e com "Cosmopolis", em 2012.

O cineasta canadense David Cronenberg. © Caitlin Cronenberg

Coreia do Sul de novo na disputa

No outro longa do dia, a Coreia do Sul volta aos holofotes no festival com "Decision to Leave" ("Decisão de Ir Embora", tradução livre) do cineasta Park Chan-wook. O longa mistura o gênero policial e o drama para explorar a relação complexa entre um delegado de polícia e a principal suspeita da queda mortal de um homem de uma montanha. A mulher, esposa da vítima, é a culpada ideal.

Suspense garantido do início ao fim nessa nova obra do mestre sul-coreano que cativa o público ao explorar sutilmente a fascinação recíproca ente o jovem delegado ambicioso Hae-joon, interpretado por Park Hae-il, e a infeliz Seo-era, vivida por Tang Wei. Park Chan-wook resume seu filme com a frase, “quanto mais você se aproxima, mais difícil será a queda”.

Cena do filme sul-coreano "Decision to Leave" do cineasta Park Chan-wook. © sajinjeon/2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

Como Cronenberg, o cineasta sul-coreano já foi selecionado várias vezes em Cannes. Em 2004 ele levou o Grande Prêmio, com “Old Boy” e, em 2009, o Prêmio do Júri, com “Este é o meu sangue”.

Palma de Ouro

Até agora, dez longas-metragens foram exibidos na competição oficial à Palma de Ouro. Nenhum deles conquistou unanimidade como favorito ao cobiçado prêmio. Os mais citados são: o thriller político-religioso “Boy From Heaven”, do sueco de origem egípcia Tarik Saleh; “R.M.N”, do romeno Cristian Mungiu sobre a imigração e xenofobia; “Armaggedon Time”, filme autobiográfico de James Gray, produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira; o iraniano “Holy Spider”, de Ali Abbasi; e “A Mulher de Tchaikovsky”, do cineasta russo dissidente Kirill Serebrennikov.

Até sexta-feira (28), os últimos 11 filmes em competição serão exibidos. Os vencedores serão revelados na cerimônia de encerramento, no sábado (28).

