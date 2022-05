“História Natural da Destruição”, do ucraniano Loznitsa, impacta o Festival de Cannes

Cena do longa-metragem do cineasta ucraniano, Sergei Loznitsa © Progress Film

Texto por: Adriana Brandão 3 min

O último longa-metragem do cineasta ucraniano Sergei Loznitsa foi exibido nessa segunda-feira (23) no Festival de Cannes, fora da competição. “The Natural History of Destruction” (História Natural da Destruição), realizado com imagens de arquivo da Segunda Guerra Mundial, ecoa de uma maneira impactante com o conflito atual na Ucrânia.