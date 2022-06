Elizabeth II e a moda: uma rainha do estilo?

A euforia em torno do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, celebrado a partir desta quinta-feira (2), mostra a fascinação que a soberana ainda suscita. O estilo da monarca, marcado por chapéus floridos e looks coloridos, ajudaram a construir sua imagem e, em algumas situações, passar mensagens.

Silvano Mendes, de Paris

Quando a rainha Elizabeth II apareceu na sacada do Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (2), os britânicos ficaram aliviados. Apesar dos problemas de saúde que a soberana de 96 anos enfrentou recentemente, ela parecia em boa forma física. Mas muitos se questionaram sobre a escolha de sua roupa, um conjunto azul lavanda que destoa dos looks com cores berrantes que caracterizam várias de suas aparições públicas.

As cores usadas pela rainha são sempre alvo de análises, vistas sempre como uma mensagem da soberana. Como em 2017, quando o Reino Unido brigava durante as negociações do Brexit e que Elizabeth II apareceu diante do Parlamento, em um discurso justamente sobre o divórcio do país com o bloco europeu, vestida com um casaco azul sobre um vestido florido azul e amarelo, e um chapéu nas mesmas cores. Mesmo sem poder dar a sua opinião sobre o assunto, a rainha estava claramente vestida com as cores da bandeira da União Europeia, em um ato visto por muitos como um recado sobre o seu apoio ao bloco.

Em 2017 a rainha Elizabeth II usou as cores da bandeira europeia durante um discurso no Parlamento sobre o contestado Brexit. AFP - CARL COURT

Não é de hoje que o guarda-roupa da rainha é tema de curiosidade, principalmente em razão de um estilo que pouco mudou com o passar dos anos. Se até a década de 1970 ela ainda ousava algumas alterações na sua maneira de se vestir, com o tempo a soberana adotou uma silhueta constante em praticamente todas as suas aparições oficiais.

A monarca prima pelos vestidos ou conjuntos de casaco e saia com formas discretas e muitos similares. O único detalhe — invisível — é que na barra das saias pequenos pesos são costurados para evitar qualquer incidente em caso de ventania.

Cores fortes dos looks da rainha Elizabeth são uma forma de identificar a soberana de longe, mesmo diante de multidões (imagem de 2016) AP - Dominic Lipinski

No entanto, se os looks são sóbrios, quase sempre eles são extremamente coloridos, no que já se tornou a marca registrada da soberana. Amarelo canário, verde cítrico, azul cobalto, rosa choque, laranja... A rainha não tem medo de ousar nos tons fortes, em uma estratégia que tem um objetivo preciso: em um evento público, a monarca pode ser vista de longe no meio da multidão, para o prazer dos súditos e dos fotógrafos, mas também para o alívio de suas equipes de segurança, que podem acompanhar todos os movimentos da soberana em caso de problema.

Mesma bolsa desde 1968

Além das roupas, a rainha da Inglaterra tem algumas manias em termos de acessórios. Ela usa broches em quase todos os seus figurinos, o mais precioso deles sendo um modelo talhado no maior diamante bruto já encontrado até hoje no mundo, o Cullinan. Na cabeça, os chapéus extravagantes, com flores, penas ou plumas, fazem sempre suas aparições e, é claro, a coroa nas grandes ocasiões.

Outra particularidade é que a rainha usa o mesmo modelo de bolsa desde 1968. Uma peça desenhada especialmente para a soberana pela marca britânica Launer, que se tornou a fornecedora oficial de acessórios de couro da família real. O modelo não é comercializado e Elizabeth II teria mais de 200 exemplares em seus armários, em todas as cores imagináveis.

Elizabeth II, sempre com sua bolsa, ao lado entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e a primeira-dama Jill. AP - Arthur Edwards

Segundo seus próximos, além de carregar suas pastilhas de menta, a rainha usa a bolsa para se proteger de personagens “inconvenientes”. Os especialistas da monarquia contam que, durante uma recepção, quando a soberana passa a bolsa do braço esquerdo para o direito, sua equipe já sabe que o interlocutor a entedia e interrompe rapidamente a discussão.

Rainha na Fashion Week

Mas fora das ocasiões de representação oficial, a rainha adota um estilo mais “descontraído”, usando cardigãs de lã, casacos acolchoados, traje típico dos caçadores da alta sociedade, ou o bom e velho trench coat, sobretudo usado em tempos de chuva. Além disso, quase sempre ela cobre a cabeça com um lenço amarrado no queixo. O acessório, aliás, foi adotado nas últimas temporadas por muitos jovens modernos, moças e rapazes.

Imitada ou ironizada, a soberana nunca esteve muito longe do mundo da moda. Como em 2019, quando ela decidiu banir o uso de peles de animais de seu guarda-roupa, seguindo a tendência fur free que tomou conta das passarelas. Ou em 2018, quando ela apareceu, “de surpresa”, na Fashion Week de Londres, em um desfile do estilista britânico Richard Quinn. Uma jogada de marketing bem pensada para mostrar o softpower da moda britânica, já que o costureiro tinha acabado de ganhar o prêmio Queen Elizabeth II Award for British Design.

A Rainha Elizabeth II foi a estrela ao assistir, ao lado de Anna Wintour, o desfile do estilista britânico Richard Quinn, em Londres, em 2018. AP - Yui Mok

Nesse dia, ela dividiu os holofotes com outra “rainha”, Anna Wintour, a diretora da revista Vogue americana, sentada ao seu lado na primeira fila, enlouquecendo os fotógrafos. Mas imagens viralizaram, mesmo se ninguém se lembra da coleção. Em compensação, todos notaram que Elizabeth II destoava dos demais. Enquanto a plateia estava repleta de convidados vestindo preto ou cores chamativas, a monarca usava um tailleur cinza claro, que em outras situações seria discreto mas que, diante do público que a cercava, atraía todos os olhares para a soberana, em mais uma prova de seu domínio da moda como instrumento de comunicação.

