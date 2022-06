Morre aos 91 anos ator francês Jean-Louis Trintignant, estrela de “Um homem e uma mulher”

Jean-Louis Trintignant, durante o Festival de Cannes, em 2012, quando o filme "Amor", do diretor Michael Haneke (à esquerda) levou a Palma de Ouro. AP - Lionel Cironneau

Texto por: RFI 1 min

O ator francês Jean-Louis Trintignant morreu nesta sexta-feira (17), aos 91 anos. Lenda do cinema e do teatro, ele ficou mundialmente conhecido com filmes como "E Deus Criou a Mulher" e “Um homem e uma mulher”.