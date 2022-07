TEATRO

Diretora belga Miet Warlop traz alquimia entre absurdo e luto em cena vibrante do Festival de Avignon

A cena vibrante de "One Song", da diretora belga Miet Warlop, que conquistou a plateia do Festival de Avignon na sexta-feira, 8 de julho de 2022 © Michiel Devijver / NTGent

Texto por: Márcia Bechara Seguir 3 min

"One Song" ("Uma Canção", em inglês), da diretora belga Miet Warlop, nasce de um convite feito à artista pelo NTGent, dirigido por Milo Rau, para contar sua “história do teatro”, um desafio aceito por encenadores como a espanhola Angélica Liddell. Warlop constrói uma cena frenética que conquistou o público de Avignon na sexta-feira (8), quase um pesadelo em technicolor, misturando esporte e música para retomar o fio narrativo de sua carreira, que começou em 2005 com um “réquiem” para seu irmão.