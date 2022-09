‘Marte Um’ vai representar o Brasil no Oscar: ‘Uma carta de amor para os brasileiros’

O filme "Marte Um", do diretor Gabriel Martins, será o representante do Brasil no Oscar © Divulgação/Filmes de Plástico

Texto por: RFI 1 min

O filme “Marte Um”, do diretor Gabriel Martins, será o representante do Brasil no Oscar. A trama, que conta a história de um garoto negro da periferia de Belo Horizonte que almeja ser astronauta, tem como pano de fundo os sonhos de um país em transformação, logo após a eleição presidencial de 2018.