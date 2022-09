Festival de Veneza premia documentário e brasileiro vence em mostra paralela

A cineasta Laura Poitras ergue o Leão de Ouro por "All the Beauty and the Bloodshed", sobre a fotógrafa Nan Goldin e sua batalha contra a indústria dos opiáceos nos Estados Unidos - Veneza, 10/09/2022. © Domenico Stinellis / AP

Texto por: RFI 2 min

O principal prêmio do Festival de Cinema de Veneza, o Leão de Ouro, foi entregue à diretora americana Laura Poitras, pelo documentário “All The Beauty and the Bloodshed” (toda a beleza e o derramamento de sangue, em tradução literal). O brasileiro Pedro Harres levou o Grande Prêmio do Júri em mostra paralela com o curta “From the main square”.

O filme de Poitras traz um perfil da fotografa americana Nan Goldin, que ficou conhecida por suas crônicas fotográficas e íntimas do mundo underground de Nova York nos anos 1980-1990, marcado pelas drogas e pela fúria da Aids. O documentário traz também Goldin como ativista em campanha contra a família Sackler, ligada ao setor farmacêutico, mergulhada em um escândalo de um analgésico altamente viciante e que teria matado mais de 400 mil pessoas, segundo o documentário. Laura Poitras ganhou o Oscar de documentário em 2015, por "Citizenfour", produzido junto com Edward Snowden, ex-analista de sistemas que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância da Agência Nacional de Segurança (NSA) dos EUA. O festival também concedeu um prêmio especial do júri ao iraniano Jafar Panahi, preso em seu país desde julho, por "No Bears". A cineasta francesa Alice Diop venceu em duas categorias, ganhando o Grande Prêmio do Júri e o Leão do Futuro (para o primeiro longa-metragem) por "Saint Omer". Cate Blanchett levou o prêmio de melhor atriz, por sua atuação como tirânica maestra de orquestra em "Tár", de Todd Field. O melhor ator foi Colin Farrell, em "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh. O trabalho do irlandês já é cotado como forte concorrente ao Oscar do ano que vem. Presenças brasileiras O brasileiro Pedro Harres levou o Grande Prêmio do Júri na seção paralela Venice Immersive, dedicada à Realidade Virtual, com o curta "FROM THE MAIN SQUARE". Ao receber o prêmio, Pedro criticou o governo Bolsonaro por ser contra a democracia e o cinema. O filme "A Noiva", do diretor brasileiro Sérgio Tréfaut, participou da seção "Horizontes". "A Noiva", que realiza sua estreia mundial em Veneza no dia 9 de setembro, é uma ficção inspirada em histórias reais de meninas europeias que se casaram com jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI), e foi filmada no Curdistão iraquiano.