Morre Jean-Luc Godard, aos 91 anos, um dos grandes nomes da Nouvelle Vague

Genial, criativo, polêmico, irrequieto, prolífico – esses são alguns poucos adjetivos que podem ser atribuídos ao cineasta Jean-Luc Godard, morto aos 91 anos. O anúncio foi feito pelo jornal Libération, citando pessoas próximas ao diretor.

Publicidade Leia mais

Franco-suiço, Godard nasceu em 3 de dezembro de 1930 em Paris. Depois de trabalhar como tantos outros cineastas como crítico de cinema, ele passou para o outro lado da câmera com filmes experimentais e documentários em 16mm, até chegar ao primeiro longa metragem com “à Bout de Souffle” (1959), literalmente “sem fôlego”, que no Brasil virou “Acossado”.

Foi um dos filmes icônicos da Nouvelle Vague – movimento francês que teve apogeu nos anos 1960, com diretores como Claude Chabrol, Alain Resnais e François Truffaut. O longa, Urso de Prata de direção em Berlim, também lançou os atores Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Quebrando paradigmas de narrativa e estrutura, o filme conta a história de um malandro parisiense que se apaixona por uma jovem americana.

Godard escreveu e dirigiu outros filmes que marcaram a história do cinema, como “O Desprezo” (1963), com Brigitte Bardot, “Alphaville” (1965), “Pierrot le fou” (1965) - batizado de "O Demônio das Onze Horas" no Brasil - e “Week-end à francesa” (1967). Em 2014 ganhou o prêmio do júri do Festival de Cannes por “Adeus à Linguagem”. Em 2018, Godard concorreu pela Palma de Ouro em Cannes com “Imagem e Palavra”, uma colagem-reflexão sobre o cinema e o mundo.

Além de vários Ursos em Berlim e Leões em Veneza, ele recebeu prêmios pelo conjunto de sua obra como o francês César, o americano Oscar e em Cannes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro