Poeta brasileiro recebe prêmio de tradução da Universidade Sorbonne

Poeta e tradutor, Max de Carvalho recebeu nesta quinta-feira (6), em Paris, o grande prêmio Étienne-Dolet de tradução em cerimônia realizada na Universidade Sorbonne. Ele foi homenageado pelo conjunto de sua obra de tradução, que inclui as antologias "A Poesia do Brasil" e a "Poesia de Portugal".

Poeta e tradutor de português, o brasileiro Max de Carvalho traduziu para o francês grandes nomes e vozes importantes da língua portuguesa como Fernando Pessoa, Nuno Júdice, Herberto Helder, Maria Ângela Alvim, entre outros. Ele também trabalhou em duas antologias consideradas monumentais, A Poesia do Brasil, do século 16 até 1940 e A Poesia de Portugal, das origens ao século 20, ambas pela editora Chandeigne.

Neste último trabalho, lançado há exatemente um ano, Max de Carvalho demorou quatro anos para mostrar o panorama de oito séculos de uma das tradições poéticas mais fecundas da Europa.

O livro reúne 1.100 poemas de 280 autores portugueses. Na entrevista à RFI logo após o lançamento, Max de Carvalho explicou que a antologia é apresentada cronologicamente e por movimentos artísticos. Ela começa no século XII, na época da fundação de Portugal após a Reconquista, com as tradicionais cantigas medievais, e vai até século XX, considerado a idade de ouro da poesia portuguesa. Max traduziu de 70 a 80% dos poemas para o francês.

"Há vários critérios: a qualidade, o interesse, etc. O meu projeto era tentar realizar um conjunto coerente, a partir dos elementos que eu tinha, e criar correspondências, como diria Baudelaire, entre essas vozes separadas por séculos às vezes", explicou o tradutor.

O prêmio da Universidade Sorbonne é inspirado e leva o nome de Étienne-Dolet, grande humanista do século 16, que foi tradutor e autor do primeiro tratado de tradução em francês. O prêmio visa homenagear e destacar a importância e a contribuição dos tradutores para a cultura e o conhecimento.

