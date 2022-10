Sebastião Salgado homenageia Hugues Vassal, criador da agência de fotojornalismo Gamma

O fotógrafo Sebastião Salgado participou neste domingo (9) de uma cerimônia de condecoração do cofundador da agência de fotografia Gamma, Hugues Vassal, na qual homenageou o colega. O francês recebeu das mãos do brasileiro a medalha de Cavaleiro das Artes e das Letras.

Publicidade Leia mais

“Eu nunca esquecerei o que Hugues Vassal fez por mim”, declarou Salgado na prefeitura da cidade de Tours, no centro-oeste da França, ao entregar a medalha ao cofundador da Gamma, uma das principais agências de fotografia do mundo.

Há cerca de 50 anos, quando Vassal era diretor da agência que havia criado com Raymond Depardon, Gilles Caron e Hubert Henrotte, ele recebeu em seu escritório o jovem Sebastião Salgado, que buscava trabalho. “Eu abri um grande armário e entreguei para ele uma caixa com 12 rolos de filmes, dizendo: ‘faça uma reportagem, tragas as suas fotos e veremos’”, se recordou Vassal, que hoje tem 89 anos e há três décadas vive em Tours.

Alguns dias após esse encontro, o brasileiro apresentou suas imagens e foi contratado. “Foi um dos momentos mais importantes da minha vida”, declarou Salgado, lembrando que essa foi a sua primeira verdadeira oportunidade de trabalho no país. “Para o imigrante que eu era, aquela foi a chance da minha vida. A chance de poder ficar na França”, relata o brasileiro.

Sem esse contrato, Sebastião Salgado teria sido obrigado a voltar para o Brasil com sua mulher, Lélia. “Hugues me ajudou até com a burocracia no consulado do Brasil em Paris. Como esquecer a generosidade deste homem? A França sempre foi um país solidário”, disse o brasileiro.

Agência Gamma mudou os paradigmas da profissão

“Sebastião Salgado é um farol em nossa profissão”, retribuiu Vassal. “É um humanista, muito engajado na preservação da Amazônia. Tenho muito orgulho de receber essa recompensa das mãos dele”, declarou Vassal, que também foi o fotógrafo pessoal de Edith Piaf, cujo aniversário da morte é lembrado neste domingo. “Essa cantora foi a chance da minha vida”, disse o homenageado.

A agência Gamma foi uma das pioneiras do fotojornalismo, instaurando uma nova maneira de trabalhar com os fotógrafos. As reportagens eram cofinanciadas com a agência e, em seguida, os profissionais conservavam não apenas os créditos das imagens como também se tornavam proprietários dos arquivos, algo que não se fazia na época. Esse modo de funcionamento inspirou as agências Sipa, criada em 1969 e Sygma, fundada em 1973 a partir de uma cisão da Gamma.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro