Gilberto Gil estreia ópera "Amor Azul" em Paris, com Orquestra Filarmônica da Radio France

O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil no palco do festival de música Rock in Rio, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, Brasil. 05/09/2022

Gilberto Gil, um dos grandes nomes da música popular brasileira, afirma que tem dois motivos para celebrar sua nova obra, uma ópera com o nome de "Amor Azul": a persistência do sentimento amoroso e da esperança política para o seu país. A estreia é nesta sexta-feira (2), em Paris.

"Amor Azul" é uma criação operística com influências musicais brasileiras, composta em dois atos em colaboração com o maestro italiano Aldo Brizzi, um grande amigo de Gil.

Aos 80 anos, Gil maneja seu violão com tranquilidade diante de 150 músicos do Coro e Orquestra da Radio France. "São muitas emoções, nunca havia tocado com um conjunto assim", declarou à AFP o cantor e compositor no Auditório da Rádio France, na mítica Maison de La Radio, em Paris.

"A hospitalidade da Radio France e a possibilidade de começar aqui, em Paris, para depois interpretá-la na Europa e em outros lugares dá muita solidez ao projeto", explica o artista baiano.

"A ópera é o encontro entre a poesia e a música", diz Gil. "Nesse sentido, no sentido comum da palavra, 'Amor Azul' é uma ópera. Ao mesmo tempo, tem os ingredientes da música popular, do Brasil, da influência africana, o ritmo, a influência indiana, a influência europeia."

O libreto é inspirado em poemas hindus e divindades como Krishna. O artista conta que a espiritualidade e os diversos tipos de religiosidade do Oriente são assuntos que o interessam desde jovem. "Não só religião, mas filosofia também", acrescenta. "Agora sou um homem de 80 anos. E então a espiritualidade é algo que pertence à minha vida diária."

A partir dessas fontes, Gilberto Gil medita musicalmente sobre alguns de seus temas favoritos, com destaque para o amor.

"O amor é tudo, o amor é mais importante que a morte", declara o artista com um sorriso.

Lembrança do grupo The Who

Percussionistas, cantores de ópera da Bahia e dançarinos indianos acompanham a Orquestra Filarmônica no palco.

"Agora mesmo, sentado neste palco, com todos esses músicos, pensei no The Who, que também tocou há muito tempo com um conjunto sinfônico", recorda Gilberto Gil.

O grupo de rock britânico fez história nos anos 1970 com a ópera-rock "Tommy".

Gil é acompanhado por seu filho Bem Gil. "É natural que ele esteja aqui, é um músico veterano, já fez muitos projetos comigo. E para ele é um desafio muito importante, a oportunidade de tocar com um conjunto destas dimensões", explica.

Importância da transmissão

Transmitir é essencial para o ex-ministro da Cultura.

"Eu estava em um ministério da Cultura voltado para a modernidade", recorda Gilberto Gil, que ocupou a pasta durante o primeiro mandato de presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, agora eleito para um terceiro mandato.

"Vivemos um período difícil com a chegada da extrema-direita", afirma.

"Para (Jair) Bolsonaro, tudo era sobre negócios, capitalismo, lucro, Não tinha a compreensão mais profunda do significado da palavra progresso, da redistribuição da riqueza".

"O retorno de Lula, com sua experiência, seu caráter, sua justiça, é o retorno da esperança", concluiu Gilberto Gil.

Na semana passada, Gilberto Gil e sua mulher, Flora Gil, foram hostilizados com ofensas por torcedores bolsonaristas no estádio Lusail, no Catar. O caso aconteceu na última quinta-feira (24), pouco antes da partida entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo.

