Livro de príncipe Harry chega às livrarias, após lançamento por engano antes da hora na Espanha

Chegou nas livrarias de vários países nesta terça-feira (10) “Spare”, o esperado livro de memórias do príncipe Harry. A obra, que já teve vários trechos revelados pela imprensa nos últimos dias, chegou a ser comercializada antes da hora, por engano, na Espanha.

Publicidade Leia mais

Em algumas livrarias de Londres os exemplares foram desempacotados à meia-noite em ponto, sob os olhares das câmeras de televisão. Os primeiros exemplares do livro foram vendidos imediatamente em lojas que abriram especialmente para a ocasião.

"Quero entender a perspectiva deles", disse à AFP Chris Imafidon, o primeiro da fila diante de uma livraria na estação ferroviária Victoria, na capital. O funcionário público da área da educação saiu da loja com três exemplares na sacola.

Sasha Pursell, uma garçonete que diz ter conseguido evitar "spoilers" sobre o conteúdo do livro nos últimos dias, explica que quer ler as memórias de Harry com "um novo olhar" para formar sua "própria opinião". Já Sarah Nakana, uma especialista em imóveis, quer conhecer a história com suas "próprias palavras" e culpou a imprensa por "radicalizar" os britânicos contra o príncipe.

O livro de memórias do príncipe Harry teve alguns de seus trechos mais bombásticos com revelações contra a família real britânica amplamente divulgados pela imprensa. Mas isso não impediu a curiosidade da população sobre mais um capítulo da novela de intrigas no Palácio de Buckingham.

O lançamento oficial da autobiografia, traduzida em 15 idiomas, aconteceu nesta terça-feira, mas grande parte do conteúdo vazou quando ela foi colocada à venda por engano em algumas livrarias da Espanha com dias de antecedência.

Livro de memórias do príncipe Harry começou a ser vendido na Espanha antes do lançamento oficial. AP

Em alguns estabelecimentos britânicos, o livro é anunciado pela metade do preço já no lançamento: 14 libras esterlinas, em vez de 28. No Brasil, "O que sobra" está a venda por R$ 74,90.

Briga de irmãos

WiIliam, herdeiro do trono e seu "amado irmão e inimigo jurado", é o principal alvo do livro. O rei Charles III, que será coroado em 6 de maio, tampouco é poupado. Também sofrem ataques Catherine, esposa de William, e Camilla, a rainha consorte.

A relação de sua mulher, Meghan Markle, com a família real, também tem papel importante no livro, principalmente após as acusações de comentários racistas feitos no Palácio de Buckingham após o nascimento de seu primeiro filho. Mas a publicação é recheada de detalhes sórdidos, que incluem como Harry perdeu a virgindade com uma mulher mais velha em um campo atrás de um pub, seu uso de cocaína na adolescência, e ainda as 25 pessoas que ele matou durante suas missões militares no Afeganistão. Ele também fala de uma mulher, apresentada como médium, que teria permitido que ele entrasse em contato com sua mãe, a princesa Diana, morta em 1997.

“Há 38 anos minha história é contada por tantas pessoas com distorções e manipulações intencionais. Me pareceu que era o momento certo para me reapropriar dela", afirmou Harry em entrevista à emissora britânica ITV. Mas nada "foi feito com a intenção de ferir, ou de prejudicar", sua família, assegurou.

Durante o período de divulgação do livro, Harry expressou, inclusive, seu desejo de reconciliação. E isso apesar do acerto de contas que o herdeiro já havia iniciado com o irmão em uma série intitulada "Harry & Meghan", lançada na Netflix em dezembro.

O Palácio de Buckingham não reagiu às declarações recentes do príncipe.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro