Filmes dirigidos por mulheres são destaque na edição 2023 do MyFrenchFilmFestival

Começa nesta sexta-feira (13) o MyFrenchFilmFestival, evento considerado o maior festival de cinema francófono online do mundo. Durante um mês é possível assistir - gratuitamente em algumas regiões, como na América Latina -, 29 produções legendadas em 12 idiomas. E a edição deste ano é marcada pela primeira vez por uma maioria de filmes dirigidos por mulheres.

Publicidade Leia mais

Com informações de Siegfried Forster, da RFI

Criado em 2011 pela UniFrance, o organismo que promove o cinema francês no exterior, o festival de filmes online encontra um sucesso constante. Desde 2019, cada edição reúne mais de 10 milhões de visualizações, com um recorde 13 milhões batido em 2021, durante a pandemia de Covid-19.

Uma das particularidades do MyFrenchFilmFestival é tentar apresentar a diversidade dos novos talentos da sétima arte no mundo francófono, sejam eles franceses, suíços, belgas, sejam canadenses, africanos. Além disso, esse ano o evento conta, pela primeira vez, com uma maioria de mulheres diretoras na programação.

Até 13 de fevereiro, é possível assistir, no conforto do seu sofá, as novas produções de cineastas como Alice Diot, que apresenta Nous – filme vencedor do Grande Prêmio do Júri na Mostra de Veneza; Anaïs Volpé, com seu elogiado primeiro filme, Entre les vagues; ou ainda Le Monde après nous, de Louda Ben Salah-Cazanas, selecionado para a Berlinale.

Outra particularidade desta edição é a possibilidade de assistir filmes legendados em ucraniano, língua que foi acrescentada, junto com o árabe e o mandarim, aos nove idiomas já disponíveis. O objetivo é atingir um público cada vez mais amplo, mesmo se alguns territórios ainda são excluídos por razões políticas, como a China, onde o festival não é disponível.

“A difusão do cinema na China é controlada por medidas protecionista e pouquíssimos filmes estrangeiros entram no país”, relata Jules Marco, coordenador do MyFrenchFilmFestival na Unifrance. “Mas nós traduzimos os filmes em mandarim, pois temos três plataformas parceiras baseadas em Taiwan”, explica.

O evento também é visto como uma ferramenta pedagógica para quem está aprendendo francês. “Sempre recebemos mensagens de professores que organizam aulas em torno do MyFrenchFilmFestival. É a base de trabalho com estudantes que, muitas vezes, estão tendo contato com o cinema em francês pela primeira vez”, conta Marco. “Para nós, esse é o maior sucesso: formar um público mais jovem de cinéfilos francófilos e manter o elo entre o público e o cinema francês”, completa.

A programação de curtas é disponibilizada gratuitamente e, para os longas, parte do público paga € 1,99 para assistir cada filme. Mas em algumas regiões do mundo, como na América Latina, no sudeste asiático, na Rússia e na África, a programação do MyFrenchFilmFestival é totalmente gratuita, inclusive para os longas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro