Com brasileiros na competição, França abre maior festival de curtas-metragens do mundo

Cartaz do Festival do Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, edição de 2022, criado pela artista gráfica portuguesa Regina Pessoa.

O maior festival do mundo dedicado à produção de curtas-metragens começa nesta nesta sexta-feira (27) no centro da França, em Clermont-Ferrand, a 423 km de Paris. A programação conta com três competições oficiais – internacional, nacional e experimental. Os organizadores querem marcar o público pela vitalidade, criatividade e diversidade dos 157 filmes em disputa, entre cerca de 6.300 curtas submetidos à organização. O Brasil concorre com três produções na seleção internacional.

Publicidade Leia mais

Até 4 de fevereiro, quando termina o Festival do Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, é uma cidade inteira, de 147 mil habitantes, cravada no Maciço Central francês, região montanhosa de origem vulcânica, que irá dormir e acordar ao ritmo da sétima arte. Obras-primas de animação, comédias, realidades contemporâneas, filmes de gênero, trabalhos de graduação das melhores escolas de cinema do mundo, documentários verdadeiros ou falsos: a seleção que compõe os 70 programas do festival de 2023 reúne e confronta os universos de cineastas de todos os horizontes. Entre concursos e retrospectivas, os 400 filmes de 52 países oferecem uma imersão na jovem criação cinematográfica mundial.

Criado em 1979 dentro de um clube de estudantes de cinema, o Festival de Clermont, como é mais conhecido, se expandiu rapidamente. Em 2020, o evento recebeu mais de 3.600 profissionais e registrou cerca de 172 mil espectadores.

Nesta edição, Taiwan é o país convidado, tanto por estar no centro da atualidade internacional, devido à ameaça de invasão militar de Pequim para anexação à China continental, quanto pela criatividade de seus curtas, produzidos por cineastas curiosos de diversidade.

Para despertar ainda mais os sentidos dos cinéfilos, a retrospectiva "Libido" incita o público a uma viagem interior que revela parte da nossa intimidade, assumida ou abafada. Vinte e quatro filmes de sete países evocam temas como desejo, sensualidade, prazeres secretos ou vivenciados sem tabu ou preconceito.

O festival propõe ainda uma agenda de atividades paralelas que envolve toda a cidade, com eventos de gastronomia, degustação de bebidas, artes visuais, concertos e Djs associados à exibição cinematrográfica. Ao todo, o público transita por dez locais de projeção. Sessões de filmes para o público infanto-juvenil completam a ambiciosa programação.

A maratona no escurinho do cinema inclui uma mostra off, de 19h às 4h da madrugada, no espaço cultural Le Lieu Dit.

Brasileiros no festival

Três curtas-metragens brasileiros estão entre os 78 filmes que concorrem nesta 35ª seleção internacional.

"Escasso" ("Pénurie", em francês), assinado pelas cariocas Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, tem rodado o mundo e acumulado prêmios, como o de melhor curta de ficção no IndieLisboa e no Festival do Rio. O roteiro foi escrito por Clara, que também atua como protagonista, e chamou Gabriela para a codireção. O curta é um mockumentary, ou falso documentário. Sem falar de política, a película trata de um tema altamente político, com lampejos de humor, revolta e indignação. Rose, uma passeadora de pets passa em frente a uma casa desocupada e decide viver ali, usando os objetos da antiga moradora enquanto ela não retorna. Uma relação de afinidade se instala entre a nova "inquilina" e a casa.

O curta de ficção em preto e branco "Takanakuy", também em competição, é uma coprodução brasileira-peruana de Vokos, o consagrado diretor de cena radicado em São Paulo, com uma longa carreira de designer, ilustrador e diretor de arte em agências de publicidade. O filme retrata a relação afetuosa de dois adolescentes de uma aldeia dos Andes peruanos, Fausto e Chaska, que provoca uma reação violenta por parte do pai de Fausto, um homem criado na dureza do campo e machista. A explosão de ira acontece durante a festa tradicional da comunidade de Takanakuy.

Por fim, "Ainda restarão robôs nas ruas do interior profundo" ("Through the deep west", título do curta em inglês), de Guilherme Xavier Ribeiro, mostra o garoto Luquinha tentando recuperar sua égua, enquanto convive com o crime e o barulho ensurdecedor de uma cidade conservadora, na periferia do interior profundo brasileiro.

Jurados

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival de Clermont-Ferrand vai conceder o prêmio do Melhor Queer Metragem, escolhido entre todos os filmes que participam das três competições oficiais. O objetivo é direcionar os holofotes para um curta que além da temática LGBTQIA+, proponha uma abertura em um mundo ainda resistente às normas. O diretor, roteirista e montador brasileiro Jean Costa será um dos jurados na categoria Queer. Radicado na França, Costa apresentou seu primeiro curta na edição de 2021 do festival francês, que neste ano concede € 150 mil em prêmios.

A diretora e montadora brasileira Ivete Lucas, baseada em Asheville, nos Estados Unidos, é uma das três juradas da competição "Labo", que reúne 25 filmes. Nascida no Brasil, ela cresceu no México e já teve produções premiadas nos festivais de Sundance, Berlim, Toronto e Cannes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro