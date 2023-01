Festival de Angoulême: usando linguagem de games, álbum suíço leva prêmio de melhor HQ do ano

Vencedores da 50a edição do Festival de Angoulême, que termina neste domingo (29/02/23). AFP - YOHAN BONNET

Texto por: RFI 2 min

O suíço Martin Panchaud ganhou no sábado (29) o Fauve d'Or de melhor álbum do ano com "La couleur des choses", anunciou o júri do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême (sudoeste da França).