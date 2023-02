Coreógrafo ataca jornalista com excremento de cachorro em teatro na Alemanha

Balé "Glaube - Liebe - Hoffnung", de Marco Goecke, em cartaz na Ópera de Hanover, norte da Alemanha. © Carlos Quezada

Texto por: RFI 2 min

Uma jornalista de um grande diário alemão foi atacada com excremento de cachorro pelo diretor do balé da Ópera de Hanover, no norte da Alemanha, confirmaram nesta segunda-feira (13) o jornal, a polícia e a companhia de dança. O ataque se deu dentro do teatro, na estreia do espetáculo.