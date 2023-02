“Hoje a Ucrânia é a fortaleza de um mundo livre”, diz Zelensky na abertura da Berlinale

A 73ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim foi aberta na noite desta quinta-feira (16). Quem roubou a cena no evento foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que emocionou a plateia com um contundente discurso.

Não foram estrelas hollywoodianas nem aclamados diretores que atraíram os holofotes no Berlinale Palast, onde a cerimônia do festival é realizada todos os anos, na capital alemã. Em um ovacionado discurso, Zelensky falou durante dez minutos, agradecendo o espaço e a homenagem do festival ao povo ucraniano.

“Essa é a vitrine de um mundo livre. Hoje a Ucrânia é a fortaleza de um mundo livre. Uma fortaleza que aguentou por quase um ano. Uma fortaleza que protege a si mesma, a Europa e o mundo. Uma fortaleza que não pode cair. Uma fortaleza que, definitivamente, vai ficar de pé”, defendeu.

Tradicionalmente engajada, a Berlinale é conhecida por defender causas políticas. Nesta edição, no entanto, esse vanguardista festival dá um passo adiante e defende abertamente as populações ucranianas e iranianas. Uma série de eventos e projeções tem como temática a guerra na Ucrânia e o combate à repressão no Irã.

“Todos os anos, a Berlinale é especial. Mas neste ano, é particularmente especial”, afirmou do diretor artístico do evento, Carlo Chatrian, na abertura.

"A guerra na Ucrânia e o movimento de protesto no Irã são duas áreas de conflito que representam questões mais amplas, a democracia e a liberdade de expressão", reiterou Mariëtte Rissenbeek, diretora-executiva do festival.

Uma das estreias mais aguardadas é do documentário “Superpower”, dirigido por Sean Penn e Aaron Kaufman, nesta sexta-feira (16). O trabalho, que apresenta o retrato de Volodymyr Zelensky, começou a ser gravado em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes do início da guerra.

Sean Penn também participou da abertura, revelando detalhes das gravações em Kiev. Segundo o cineasta americano, uma das entrevistas com Zelensky foi realizada no dia em que a Ucrânia começou a ser invadida pelos russos. “Esse é um ótimo momento para o mundo refletir sobre o que tudo isso significa (…) e que essa guerra realmente precisa acabar", afirmou Penn, visivelmente emocionado.

Indignação com prisão de cineastas iranianos

Assim como outros festivais internacionais, o de Berlim testemunhou com indignação a prisão de cineastas iranianos nos últimos meses, alguns deles diretamente relacionados ao evento. O diretor Mohammad Rasoulof, que ganhou um Urso de Ouro por "Não Há Mal Algum" em 2020, foi preso em julho do ano passado e aguarda sentença.

Outro diretor premiado em Berlim, Jafar Panahi ("Taxi Teerã", 2015), também foi detido por um curto período na capital iraniana, mas foi solto na sequência.

Quanto à presença iraniana este ano na mostra, o longa-metragem "Mon pire ennemi" (ainda sem título em português) ganha destaque. A obra, rodada na França por Mehran Tamadon, conta a história de um cineasta exilado que imagina um interrogatório nas mãos de agentes do regime iraniano.

Estrelas no tapete vermelho

No início da noite, várias estrelas passaram pelo badalado tapete vermelho da Berlinale Palast, onde a cerimônia de abertura foi realizada. Entre as personalidades mais aguardadas por fotógrafos e fãs estava atriz americana Kristen Stewart, de 37 anos, a mais jovem presidente do júri do festival. Ao lado dela, desfilaram a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani e a diretora espanhola Carla Simón, que no ano passado ganhou o Urso de Ouro com "Alcarràs".

Este, que é um dos maiores eventos dedicados ao cinema do mundo, volta completamente à sua versão presencial, após três edições afetadas pela pandemia de Covid-19. No total, mais de 300 filmes serão exibidos nas várias mostras do evento nos próximos dez dias.

O filme que inaugura o festival é a comédia dramática “She came to me”, de Rebecca Miller, com Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Na competição oficial, um total de 19 produções são candidatas ao Urso de Ouro. Entre os filmes que concorrem à estatueta, destacam-se o espanhol "20.000 Espécies de Abelhas", de Estibaliz Urresola e o mexicano "Tótem", de Lila Avilés.

O evento terá uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg, que receberá um Urso honorário, e a presença de uma longa lista de celebridades, como Helen Mirren e John Malkovich.

Cinema de todo o mundo

A Berlinale também dará espaço para outros países, como é o caso de "Manodrome", com os atores Jesse Eisenberg ("A Rede Social") e Adrien Brody ("O Pianista"), que aborda os "desejos inconfessáveis" de um motorista musculoso. Já "Mal Viver", do português João Canijo, conta a história de uma família de mulheres que administram um hotel.

O Brasil não tem nenhum concorrente na competição oficial, mas leva cinco representantes para as mostras paralelas. Entre eles, está “Propriedade”, de Daniel Bandeira, que compete na Panorama, e “As Miçangas”, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor, único representante latino-americano na Berlinale shorts.

Também concorrem "Infantaria", de Laís Santos Araújo (Generation14plus), “O Estranho”, de Flora Dias e Juruna Mallon (Forum), o curta “A Árvore”, de Ana Vaz (Forum Expanded), “Ash Wednesday”, de Joao Pedro Prado e Bárbara Santos (Perspektive Deutsches Kino), e o clássico “A Rainha Diaba”, de Antonio Carlos da Fontoura (Forum Special), que ganhou uma versão remasterizada. A Berlinale se encerra em 26 de fevereiro.

(Com informações da AFP)

