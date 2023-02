Documentário francês sobre loucura ganha Urso de Ouro da Berlinale

Documentário francês "Sur l'Adamant" leva Urso de Ouro da Berlinale, em 25 de fevereiro de 2023 AP - Christoph Soeder

Texto por: RFI 1 min

O documentário "Sur l'Adamant", do diretor francês Nicolas Philibert, foi o grande vencedor do Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim neste sábado (25). O fime mostra o cotidiano de uma barca do rio Sena, em Paris, que acolhe pessoas em tratamento psiquiátrico.