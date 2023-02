Diretor sueco vencedor de duas Palmas de Ouro e candidato ao Oscar vai presidir júri de Cannes

O sueco Ruben Östlund vai presidir a 76ª edição do Festival de Cannes em maio, um ano depois de ganhar sua segunda Palma de Ouro por “Triângulo da Tristeza”, anunciou a organizacao do evento francês nesta terca-feira (28).

Cinquenta anos depois do compatriota Ingrid Bergman, o cineasta de 48 anos, presença regular na Croisette, terá a tarefa de escolher a próxima Palma de Ouro com os outros jurados.

Ele é o terceiro cineasta a se tornar duas vezes presidente do júri - além do americano Francis Ford Coppola e do sérvio Emir Kusturica - e o primeiro a assumir esse papel no ano seguinte à sua premiação.

Crítica ao capitalismo

“Triângulo da Tristeza" é uma sátira mordaz aos super ricos e ao luxo. No filme, Östlund faz uma crítica intransigente do capitalismo e seus excessos.

Criado por uma mãe comunista, definindo-se como “socialista”, o sueco não cedeu à facilidade de “descrever os ricos como bandidos”, mas sim de “entender o seu comportamento”.

Numa espécie de "Titanic" invertido (o filme se passa durante um cruzeiro de luxo), onde os mais fracos não são necessariamente os perdedores, ele disseca vários embates sociais: os ricos contra os pobres, homens contra as mulheres, e brancos contra negros.

Mito da família derrubado

O realizador conheceu a fama internacional com “Força Maior” (2014), mostrando a desintegração da família tradicional quando um pai foge de uma avalanche, com o celular na mão, mas deixando a mulher e os filhos para trás.

O filme ganhou o Prêmio do Júri 2014 na mostra Um Certo Olhar, em Cannes. Essa tragicomédia abriu as portas da indústria cinematográfica americana para o sueco.

Mal-estar da civilização

Em 2017, ele ganhou a Palma de Ouro por 'The Square: A Arte da Discórdia'. Para o filme, juntou a americana Elisabeth Moss ("Mad Men"), o britânico Dominic West ("The Wire") e o dinamarquês Claes Bang, que ocupa o papel principal. Este último interpretou Christian, o diretor de um museu de arte contemporânea que prepara uma exposição sobre a tolerância, mas que se depara com seus próprios limites nessa área.

(com AFP)

