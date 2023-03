“Divisor de águas” na história da música, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, completa 50 anos

Capa do 8° álbum da banda Pink Floyd, "The Dark Side of the Moon", que completa 50 anos desde seu lançamento.

Há 50 anos, no dia 1° de março de 1973, era lançado o álbum The Dark Side of the Moon, do grupo inglês Pink Floyd. O disco virou elemento seminal na história do rock progressivo. Para Mú Carvalho, da banda A Cor do Som, o álbum foi um “divisor de águas na questão de sonoridade, de mixagem”.

Os mais jovens podem até se lembrar do sucesso estrondoso do álbum The Wall, mas foi com “o lado escuro da lua”, que o grupo inglês, formado em 1965, ingressou no panteão do rock.

Mú Carvalho, que hoje divide seu trabalho entre Paris e o Brasil, ainda estava no colégio, no Rio, quando ouviu o disco pela primeira vez. “Eu fiquei impressionado com o diferencial na qualidade do som; o trabalho do engenheiro de som é fantástico e também sou muito fã do tecladista Richard Wright, que tem uma sonoridade muito particular”, disse à RFI.

The Dark Side of The Moon foi revolucionário no uso de efeitos sonoros e de instrumentos, desde a gravação de múltiplos relógios tocando ao mesmo tempo até o som de uma pessoa correndo ao redor de um microfone.

O conceito do álbum foi sendo desenvolvido durante turnês, com o material sendo apresentado ao vivo bem antes de chegar aos estúdios míticos da Abbey Road, em Londres, em diferentes sessões em 1972 e 1973. A produção foi do engenheiro de som Alan Parsons, que também trabalhou no Abbey Road dos Beatles.

Dinheiro e saúde mental

O som experimental e psicodélico do disco teve várias inspirações, como o tempo, a cobiça e saúde mental. A capa, de fundo preto com um prisma sendo atingido por um feixe de luz e refletindo cores, traduz a complexidade e iluminação dos novos sons.

“Começar uma música com o som de uma caixa registradora foi muito inovador”, cita Mú, que ganhou o Grammy no ano passado com Álbum Rosa. A sua música preferida de disco do grupo inglês é Us and Them, mas destaca ainda o solo feminino na faixa The Great Gig in The Sky. “Eles deram a oportunidade para uma cantora que fazia backing vocal e ela pôde solar, improvisar – ela rasga tudo ali e o resultado é um pouco angustiante e belíssimo ao mesmo tempo”, acrescenta.

O grupo Pink Floyd em Paris, em 1977. Daniel Simon/Getty Images

O grupo Pink Floyd teve várias entradas e saídas ao longo das décadas. Foi formado originalmente em 1965 por Syd Barrett (guitarra, vocal), Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo, voz) e Richard Wright (teclados, voz). Em 1967 entra o guitarrista David Gilmmour. Barrett saiu em 1968 por distúrbios mentais. Waters então se tornou a “cara” do grupo, escrevendo muitas letras. Tensões pessoais levam à saída de Wright em 1979, e de Waters, em 1985. Barrett morreu em 2006, aos 60 anos, e Wright, em 2008, aos 65.

O grupo se reuniu em algumas ocasiões para concertos especiais, gravando um último álbum de estúdio, The Endless River, em 2014.

The Dark Side of the Moon está entre os álbuns mais vendidos do mundo e ocupa o segundo lugar na lista da revista Rolling Stone dos 200 álbuns definitivos do rock. O primeiro é Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, lançado em 1° de junho de 1967.

