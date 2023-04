Brasil volta ao Festival de Cinema Cannes com três filmes na seleção oficial

O diretor-geral, Thierry Frémaux, e a presidente, Iris Knobloch, do Festival de Cannes anunciaram a seleção oficial de filmes da 76ª edição do evento nesta quinta-feira, 13 de abril de 2023.

O anúncio dos filmes da seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes foi feito nesta quinta-feira (13), cinco semanas antes da abertura do evento no dia 16 de maio. Dois cineastas brasileiros, já premiados, voltam a Cannes: Kleber Mendonça Filho, fora da competição, e Karim Aïnouz, na disputa pela Palma de Ouro. O Brasil também está presente na mostra “Un Certain Regard” (Um certo Olhar), com o filme "Crowrã", dirigido pela brasileira Renée Nader Messora e pelo português João Salaviza.

O anúncio da seleção oficial do 76° Festival de Cannes foi feito pelo diretor-geral Thierry Frémaux e pela nova presidente do Festival de Cannes, a alemã Iris Knobloch, em uma sala de cinema de Paris. No discurso de apresentação, Knobloch, que sucedeu a Pierre Lescure, enalteceu o cinema e o Festival de Cannes, que é um “trampolim” para cineastas do mundo todo, que pode mudar a vida de um filme, abrindo caminho para o sucesso de público nas salas.

Thierry Frémaux revelou que o comitê de seleção visionou mais de 2.000 filmes que “testemunham” o cinema contemporâneo mundial e que a seleção, mais enxuta do que nos dois anos anteriores, dá uma boa ideia dessa produção. A seleção oficial, entre filmes fora da competição, na disputa pela cobiçada Palma de Ouro, e da mostra “Um Certo Olhar”, contempla países que nunca estiveram presentes em Cannes, como a Mongólia. Estados Unidos e Itália são os mais representados.

Pela primeira vez, seis mulheres estão na disputa pela Palma de Ouro, entre elas a veterana francesa Catherine Breillat com o filme “L’été dernier” (O Último Verão). Outros cineastas veteranos e assíduos de Cannes também estão na competição oficial: Wim Wenders, Kore-Eda, Ken Loach, Nanni Moretti, Marco Bellocchio. Mas a seleção também abre espaço para a jovem guarda, garante Frémaux, como a senegalesa Ramata-Tualaye Sy, que participa pela primeira vez.

Ao todo, 19 filmes estão na competição. O diretor-geral antecipou que novos filmes podem integrar a seleção nos próximos dias.

Brasil em Cannes

Depois de ter ficado praticamente fora da 75ª edição, apenas com o clássico “Deus e o Diabo na Terra do Sol” em uma mostra especial, o Brasil volta a ter uma boa presença no Festival de Cannes com três filmes.

Na mostra “Un Certain Regard”, Renée Nader Messora e João Salaviza têm a chance de levar mais um prêmio com o filme "Crowrã". Em 2017, eles ganharam o prêmio especial do júri com “A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, sobre os índios Krahô.

Kleber Mendonça Filho participa fora da competição, com o longa “Retratos Fantasmas”, que conta a história de Recife através das salas de cinema da cidade. O cineasta levou o Prêmio do Júri em 2019 com “Bacurau”, codirigido com Juliano Dornelles, e integrou o júri do Festival em 2021.

Karim Aïnouz está na disputa pela Palma de Ouro com um drama histórico rodado em inglês. “Firebrand”, com Jude Law e Alicia Vikander, conta o curtíssimo casamento entre o rei inglês Henry VIII e sua sexta e última noiva, Catherine Parr. É a primeira vez que Aïnouz, que venceu a mostra “Un Certain Regard” em 2019 com "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, está na competição principal.

Filmes fora da competição

Antes do anúncio dos concorrentes à Palma de Ouro, os organizadores já haviam revelado filmes de peso selecionados fora da competição, que vão garantir o glamour desta 76ª edição do evento. Depois do lançamento triunfal de “Top Gun: Maverick" com Tom Cruise no ano passado, Cannes faz a estreia mundial do quinto filme da lendária saga “Indiana Jones”. O festival promete uma recepção “excepcional” para o protagonista Harrison Ford, de 80 anos, que deverá subir o tapete vermelho de chapéu e chicote na mão, característicos do personagem, ao som da famosa trilha sonora da saga. “Indiana Jones e o chamado do Destino”, com direção de James Mangold, será exibido no dia 18 de maio.

Outro veterano selecionado este ano é Martin Scorsese, que participa com seu último filme "Killers of the Flower Moon", estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert de Niro. O longa, produzido pela Apple TV, será exibido em 20 de maio. Nesta quinta, Frémaux revelou que tenta convencer os produtores de "Killers of the Flower Moon” de integrar a competição oficial pela Palma de Ouro.

De qualquer maneira, De Niro e Scorsese subirão as escadas do Palácio dos Festivais juntos, quase 50 anos depois do sucesso em Cannes de “Taxi Driver”, vencedor da Palma de Ouro em 1976. O cineasta americano, um dos ‘monstros sagrados’ de Hollywood, também ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes por "After Hours" ("Depois de Horas") e presidiu o júri do festival em 1998.

O espanhol Pedro Almodóvar, presença constante em Cannes, volta este ano com um curta-metragem. “Strange Way of Life” é um"western queer”, rodado no sul da Espanha, mas em inglês, e interpretado por Ethan Hawke e Pedro Pascal.

O filme de abertura, também fora da competição, é "Jeanne du Barry", da francesa Maïwenn. A estreia deve dar o que falar. O longa marca o retorno de Johnny Depp às telas, depois dos polêmicos processos sobre violência doméstica e difamação envolvendo o ator e sua ex-mulher, Amber Heard.

O 76º Festival de Cinema de Cannes acontece de 16 a 27 de maio. O júri será presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund, vencedor de duas Palmas de Ouro ("The Square: A Arte da Discórdia" e "Triângulo da Tristeza").

