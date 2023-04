Brasileira Lillah Halla está na competição da mostra “Semana da Crítica” do Festival de Cannes

A seleção da “Semana da Crítica”, uma das mais importantes mostras paralelas do Festival de Cinema de Cannes, foi anunciada nesta segunda-feira (17). Entre os mais de 1.000 longas-metragens enviados, os organizadores selecionaram 11 filmes: 4 serão exibidos em sessões especiais e 7 em competição, entre eles “Levante”, o primeiro longa da brasileira Lillah Halla.

Esta será a segunda participação da cineasta paulista na “Semana da Crítica”. Em 2020, Lillah Halla foi selecionada e estreou na mostra de Cannes o curta “Menarca”, premiado em vários festivais e qualificado ao Oscar de 2022.

“Levante” é o seu primeiro longa-metragem. O filme conta a história da jovem jogadora de vôlei, Sofia, que vê a carreira ameaçada por uma gravidez não desejada. A escolha pelo aborto a leva a enfrentar caminhos clandestinos de um país onde a prática ainda é crime. Lillah Halla “opõe ao conservadorismo brasileiro uma visão queer e de solidariedade”, escreve o comunicado da mostra.

“Levante” concorre com mais seis longas-metragens, de vários países. A seleção da 62ª Semana da Crítica, dominada por produções francesas, conta ainda com 4 filmes exibidos em sessões especiais, fora da competição. O júri é presidido pela escritora francesa de origem libanesa, Audrey Diwan. A seleção de curtas-metragens da Semana da Crítica será anunciada em 19 de abril, com chances de que novas produções brasileiras sejam contempladas.

A Semana da Crítica, que acontece de 17 a 25 de maio, distribui vários prêmios de prestígio, como o Grande Prêmio e o French Touch. "Levante" concorre ainda ao "Caméra d'Or", que recompensa o melhor primeiro filme selecionado em várias mostras.

Cena do longa-metragem "Levante", de Lillah Halla, na competição da mostra paralela "Semana da Crítica", do Festival de Cannes. © Divulgação

“Quinzena dos Realizadores”

A “Quinzena dos Realizadores”, outra mostra paralela importante do Festival de Cannes, revela nesta terça-feira (18) os filmes escolhidos para a sua 55ª edição. Independentemente, o Brasil já terá uma boa presença em Cannes este ano.

Além de “Levante”, de Lillah Halla, longas brasileiros integram a seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes, anunciada na última quinta-feira (13). Na mostra “Un Certain Regard” (Um Certo Olhar) a brasileira Renée Nader Messora e o português João Salaviza, estão na competição com "Crowrã" (Flor de Buriti). Em 2017, a dupla levou o Prêmio Especial do Júri, na mesma mostra, com “A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, também sobre os índios Krahô.

Kleber Mendonça Filho participa fora da competição, com o documentário “Retratos Fantasmas”, seu quinto longa-metragem. O filme narra a história de Recife através das salas de cinema da cidade. O cineasta pernambucano levou o Prêmio do Júri em 2019 com “Bacurau”, codirigido com Juliano Dornelles, e integrou o júri do Festival em 2021.

Karim Aïnouz está na disputa pela Palma de Ouro, prêmio máximo do festival, com um drama histórico rodado em inglês. “Firebrand”, com Jude Law e Alicia Vikander, conta o curtíssimo casamento entre o rei inglês Henry VIII e sua sexta e última noiva, Catherine Parr. É a primeira vez que Aïnouz, que venceu a mostra “Un Certain Regard” em 2019 com "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, está na competição principal.

A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes começa no dia 16 de maio. Os vencedores serão revelados em 27 de maio, último dia do evento.

