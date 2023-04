Dramaturgo suíço transpõe Antígona para a Amazônia e leva massacre de Eldorado do Carajás aos palcos da Europa

Última etapa da criação da peça aconteceu no Brasil, onde foi filmada a reconstituição do massacre de Eldorado do Carajás, que ocorreu em 1996 contra militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no estado do Pará.

Depois de "Orestes em Mosul", "Antígona na Amazônia". O dramaturgo suíço Milo Rau faz uma nova e ousada transposição da tragédia grega para denunciar desta vez a destruição da maior floresta tropical do planeta.

Uma primeira apresentação acontecerá em 13 de maio, no teatro NTGent, em Ghent, na Bélgica, uma das principais salas de teatro europeias, que ele dirige desde 2018. Esta releitura contemporânea da tragédia de Sófocles também será apresentada na França, durante o festival de Avignon, em julho.

Ainda mais curioso é que a última etapa da criação da peça aconteceu no Brasil, onde foi filmada esta semana a reconstituição do massacre de Eldorado do Carajás, que ocorreu em 1996 contra militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no estado do Pará.

A sequência filmada com centenas de figurantes será exibida durante as apresentações da peça, em que o papel principal, o de Antígona, foi confiado à ativista indígena brasileira Kay Sara.

Milo Rau, 46, passou quase um mês no Brasil se preparando para esta encenação, no local exato onde 19 ativistas do MST foram mortos pela polícia quando bloqueavam uma estrada perto da pequena cidade de Eldorado do Carajás.

Durante a reconstituição do massacre de Eldorado do Carajás, Milo Rau (centro) vestiu uma camiseta preta e um boné vermelho com a logomarca do MST. “É mais que um movimento social, é um exemplo de sociedade pós-capitalista para uma nova agricultura. Temos muito a aprender com o MST”, declarou. © NELSON ALMEIDA / AFP

“Reviver o trauma”

O dramaturgo suíço explicou que escolheu entre os atores e figurantes sobreviventes deste massacre, que tiveram que “reviver o trauma” ao ouvirem os disparos de balas de festim no local da tragédia. Mas é também "uma maneira de seguir em frente".

Milo Rau já sofreu ameaças em diversas ocasiões por causa de seu forte compromisso político e seu estilo transgressor. Em Moscou, ele foi declarado persona non grata depois de encenar uma versão fictícia do julgamento do grupo contestador e feminista russo Pussy Riot.

Em 2019, “Orestes em Mosul” foi uma transposição da tragédia de Ésquilo ao norte do Iraque devastado pela guerra e pelos abusos do grupo Estado Islâmico (EI).

Com "Antígona na Amazônia", Milo Rau aborda outra destruição, a da floresta considerada crucial para a sobrevivência do planeta diante das mudanças climáticas. Um ecossistema que foi fortemente ameaçado e devastado sob o mandato do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022), período em que o desmatamento médio anual na Amazônia aumentou 75% em relação à década anterior.

"Antígona é a luta do povo contra a ditadura. Os sem terra, os indígenas... O MST luta contra o Estado e os latifundiários, que podem ser identificados no personagem de Créon", o tirano da tragédia de Sófocles, explica Milo Rau. “Antígona diz: Não, não queremos promessas, queremos reforma agrária”, ele exemplifica.

Um "vai e vem incessante que simboliza a exploração da Amazônia"

Para a reconstituição do massacre de Eldorado do Carajás, centenas de figurantes, incluindo muitos ativistas do MST, voltaram a bloquear a estrada ainda hoje utilizada por caminhões que transportam gado e minério. A filmagem dessa sequência é em si "um ato político", para denunciar esse "vai e vem incessante que simboliza a exploração da Amazônia", critica o dramaturgo.

Durante a reconstituição, Milo Rau vestiu uma camiseta preta e um boné vermelho com a logomarca do MST. “É mais que um movimento social, é um exemplo de sociedade pós-capitalista para uma nova agricultura. Temos muito a aprender com o MST”, ele insiste.

Desde a sua fundação, no início dos anos 1980, o MST luta por uma distribuição mais equitativa das terras agrícolas. Seus métodos às vezes são controversos, incluindo ocupações de terras pertencentes ao Estado ou a fazendeiros. Os ativistas também lideram campanhas contra as monoculturas e pela preservação das florestas.

Em 2018, Milo Rau se posicionou abertamente na campanha eleitoral brasileira, assinando um manifesto evocando uma “catástrofe” para a Amazônia caso a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais fosse realizada. Hoje, ele vê um vislumbre de esperança com a volta ao poder em janeiro do presidente esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Depois desses anos difíceis, as coisas estão começando a mudar. O Brasil tem pela primeira vez um Ministério dos Povos Indígenas. A situação continua complicada, mas uma janela de oportunidade se abriu", ele conclui.

