Harrison Ford recebe Palma de Ouro surpresa em Cannes, na presença do cacique Raoni

O ator Harisson Ford, 80 anos, é um dos homenageados no Festival de Cannes. O ator americano participou da exibição do filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino e recebeu uma Palma de Ouro surpresa. Na foto, ele está acompanhado da equipe do filme e o diretor James Mangold (direita). Em 18 de maio de 2023.

Harrison Ford recebeu uma Palma de Ouro surpresa pela carreira antes da pré-estreia mundial de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” nessa quinta-feira (18). Entre os convidados da sessão de gala em Cannes, o cacique Raoni que faz uma nova campanha internacional pela proteção da Amazônia.

Raoni Metuktire subiu o tapete vermelho para prestigiar a pré-estreia mundial de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” na noite dessa quinta-feira (18). O chefe indígena vem a Cannes pela segunda vez para pedir apoio à proteção da Amazônia. Em 2019, ele passou pelo festival durante a viagem em que se encontrou com o presidente Emmanuel Macron.

O líder indígena caiapó participa do lançamento de “Raoni, Uma Amizade Improvável”, de Jean-Pierre Dutilleux, no Mercado do Filme de Cannes.

O cacique Raoni (ao centro com cocar verde) lança campanha de proteção da Amazônia durante o 76 Festival de Cannes. À esquerda na foto, a filha de Raoni que o acompanha na viagem à França. Em 18 de maio de 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Indiana Jones

Harrison Ford recebeu a Palma de Ouro surpresa das mãos do diretor-geral do Festival de Cannes, Thierry Frémaux. O quinto episódio marca o fim da participação do ator de 80 anos à lendária saga Indiana Jones. Nessa última aventura, o professor de arqueologia quer se aposentar, mas é convencido pela sobrinha, protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, a encontrar uma misteriosa relíquia.

“Indiana Jones e a Relíquia do Destino” foi exibido fora da competição em Cannes. A direção é de James Mangold, que assina o último longa da saga no lugar de Steve Spielberg, diretor dos quatro primeiros episódios.

Cinema brasileiro

O cinema brasileiro estreia em Cannes nesta sexta-feira com dois filmes. A seção Cannes Classics, apresenta o documentário Nelson Pereira dos Santos, vida de cinema, da dupla Aida Marques e Ivelise Ferreira, sobre a vida e obra do precursor do Cinema Novo.

Kleber Mendonça Filho lança em Cannes seu quinto longa-metragem. O documentário “Retratos Fantasmas”, exibido fora da competição narra, usando muitas imagens de arquivo, a história de Recife revisitando as salas de cinema da cidade. E o quarto filme do cineasta pernambucano, premiado há quatro anos com o Bacurau, a participar do Festival.

Três novos filmes entram na competição oficial: Ervas Secas, do turco Ceylan, um dos cinco diretores selecionados este ano que já forma premiados com a Palma de Ouro, The Zone of Interest, do inglês Jonathan Glazer e o aguardado “As filhas de Olfa”, da tunisiana Kaouther Bem Hania, uma mistura de documentário e ficção.

