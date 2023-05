Scorsese, De Niro e DiCaprio ovacionados em Cannes; Karim Aïnouz entra na disputa pela Palma de Ouro

Joel C Ryan/Invision/AP - Joel C Ryan

A pré-estreia mundial de “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, era um dos momentos mais esperados de Cannes. Pela primeira vez na história do festival, a festa do cinema francesa reuniu Martin Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio que foram ovacionados no tapete vermelho pelos numerosos fãs presentes. Neste domingo (21), o brasileiro Karim Aïnouz entre na disputa pela Palma de Ouro com “Firebrand”.

A foto histórica dos três astros de Hollywood juntos na escadaria do Palácio dos Festivais em Cannes já entrou para a lista dos momentos inesquecíveis desta 76ª edição, ao lado das participações de Johnny Depp e Harrison Ford. “Assassinos da Lua das Flores” foi exibido no Festival de Cannes nesse sábado (20), fora da competição. O longa é estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert de Niro, atores fetiches de Scorsese que ele filma juntos pela primeira vez. O filme marca a volta do diretor americano à Riviera Francesa após 37 anos e o prêmio de melhor diretor por “After Hours”, em 1986

O filme é a adaptação para as telas do livro “Killers of the Flower Monn”, de David Grann, sobre a primeira grande investigação do FBI para elucidar uma série de assassinatos contra os indígenas Osage, de Oklahoma, nos anos 1920. O ritmo desse drama policial, filmado como um faroeste, é bem mais lento que os trabalhos anteriores do diretor americano.

Scorsese e De Niro subiram as escadas do Palácio dos Festivais juntos, quase 50 anos depois do sucesso em Cannes de “Taxi Driver”, vencedor da Palma de Ouro em 1976.

"Firebrand"

O Brasil entra neste domingo na disputa pela Palma de Ouro com “Firebrand” de Karim Aïnouz. É o primeiro longa do cineasta rodado em inglês. O drama histórico se passa na Inglaterra do século 16. O filme, protagonizado Jude Law e Alicia Vikander, conta o curtíssimo casamento entre o rei Henrique VIII e sua sexta e última mulher, Catherine Parr. Essa é a primeira vez que Karim Aïnouz, que venceu a mostra “Un Certain Regard” em 2019 com "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, está na competição principal.

O segundo filme do dia na competição oficial é “Anatomia de uma queda”, de Justine Triet. O longa da jovem cineasta francesa é um drama policial sobre um casal, que tem um filho com deficiência visual e mora em uma região montanhosa, longe de tudo. Um dia, o pai é encontrado morto e a investigação aponta a mãe como principal suspeita.

“Amazônia Fund Alliance”

O Brasil também é destaque em um evento paralelo ao Festival neste domingo, quando vai ser lançado o “Amazônia Fund Alliance”. A iniciativa é uma parceria do Fundo Amazônia e do BFUCA Unesco, um coletivo de associações, centros e clubes da Unesco no Brasil, com o apoio do Better World Fund, uma associação sem fins lucrativos, sediada em Paris, que apoia projetos humanitários.

A cerimônia de lançamento no luxuoso Hotel Carlton de Cannes terá a presença da ministra Sônia Guajajara, da deputada Célia Xakriabá, e do secretário de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Almeida Júnior.

