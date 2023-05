Imprensa francesa presta homenagem à Tina Turner e lembra show da "rainha do rock" no Maracanã

A imprensa francesa desta quinta-feira (25) presta homenagem à cantora suíço-americana Tina Turner, que faleceu ontem, aos 83 anos. O show da "rainha do rock" no Maracanã, que bateu record de público, é lembrado pelos jornais.

"The Best" (a melhor) é a manchete do jornal Libération, que estampa sua capa com uma foto da rainha do rock. Com seus timbres poderosos e seus shows indescritíveis, ela deixa um legado imenso que cativou fãs nos quatro cantos do planeta durante décadas.

Libé destaca o mítico espetáculo de Tina no Maracanã, em 16 de janeiro 1988, quando 184 mil pessoas foram ao delírio com a apresentação da rainha, na época com quase 50 anos, no auge de sua carreira artística.

A cantora Tina Turner dança com dançarinos de samba, nas ruas do Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de dezembro de 1987. ASSOCIATED PRESS - EVANDRO TEIXERE

"Que imagem vamos guardar de Tina Turner?", pergunta o diário, lembrando as múltiplas facetas da americana. De rainha do rock à sobrevivente de violências domésticas, passando pela pós-apocalíptica amazona, essa estrela singular pode ser reconhecida em todas as divas atuais da "geração de Beyoncé e companhia", diz a matéria.

O jornal Le Figaro afirma que Tina é considerada como uma das maiores artistas de todos os tempos e canções como "What's love got to do with it" e "The Best" ficarão para sempre na memória dos fãs. O diário também lembra a história de vida fascinante da artista, que começou sua carreira nos anos 1950, sobreviveu aos abusos do marido Ike Turner nos anos 1960 e 70, e triunfou nas décadas seguintes acumulando nada menos do que 12 Grammys.

Pioneira

"Não haverá jamais uma outra Tina Turner" é manchete do jornal Le Monde. O diário destaca as homenagens do mundo artístico à rainha do rock. Mick Jagger, cantor dos Rolling Stones, expressou sua tristeza com a morte de "uma amiga maravilhosa, talentosa, divertida e generosa".

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Para a cantora Mariah Carey, Tina não deve ser apenas definida como uma "lenda", um ícone, ou uma "superstar", mas sobretudo como uma "pioneira".

The words legendary, iconic, diva, and superstar are often overused and yet Tina Turner embodies them all and so many more - an incredible performer, musician and trailblazer. To me, she will always be a survivor and an inspiration to women everywhere. Her music will continue to… pic.twitter.com/ur7djmFHnW — Mariah Carey (@MariahCarey) May 24, 2023

No Facebook, o candor canadense Bryan Adams agradece àquela que foi "uma fonte de inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo. "Obrigada por nos ter contado a sua verdade e nos ter oferecido sua voz", escreveu. Le Monde também destaca a reação do presidente americano, Joe Biden, que saudou "uma mulher polivalente, criativa e imensamente popular".

Doutora Honoris Causa

O jornal também assinala as homenagens perto de Zurique, na Suíça, onde a cantora vivia há décadas, lembrando que em 2021 a universidade de Berna lhe concedeu o título de doutora honoris causa por sua "obra musical e vida artística única".

Flores também são deixadas em sua estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, na Califórnia. Segundo comunicado do agente de Tina, um funeral privado será realizado na presença de familiares e amigos próximos da cantora.

