Filme de Alice Rohrwacher, com brasileira Carol Duarte, entre na disputa pela Palma de Ouro

O Festival de Cannes chega quase ao fim. Os dois últimos filmes da competição oficial pela Palma Ouro são exibidos nesta sexta-feira (26) e tem brasileira na tela. Carol Duarte é uma das protagonistas de “La Chimera” (A Quimera) da italiana Alice Rohrwacher.

Carol Duarte atua ao lado de grandes nomes do cinema como Isabella Rossellini. Em um pequeno vilarejo do mar Tirreno, na Itália, os personagens do filme buscam seus sonhos: fama, dinheiro ou reviver um grande amor, mas os planos não dão muito certo. A história gira em torno de Arthur, interpretado pelo inglês Josh O’Connor, que acaba de sair da prisão. Ele tem um dom. Consegue sentir a presença de túmulos etruscos e compartilha a descoberta com um grupo de amigos saqueadores de objetos arqueológicos

A personagem vivida por Carol Duarte se chama “Itália”, que é ao mesmo tempo doméstica e a aluna de canto de uma senhora da aristocracia decadente local. Essa é a primeira experiência profissional internacional da atriz brasileira e sua segunda participação em Cannes.

Em 2019, ela esteve no festival com “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, de Karim Aïnouz, vencedor da mostra “Um Certo Olhar”.

A atriz brasileira Carol Duarte em Cannes, para a pré-estreia mundial de "La Chimera", de Alice Rohrwacher, exibido nesta sexta-feira, 26 de maio de 2023. © RFI/Adriana Brandão

Alice Rohrwacher procurava uma atriz, Carol Duarte falava um pouco de italiano, fez o teste e foi escolhida. A diretora acabou integrando o português na trama. “Ela não estava procurando uma atriz brasileira. No filme tem muitas línguas, né? Tem o inglês, tem o francês, tem o português e o próprio italiano. Aí ela escolhe um pouco abraçar essa personagem como brasileira”, conta a atriz à RFI. Ela indica que a conexão com “La Chimera” foi feita também pela diretora de fotografia, Hélène Louvart, que foi a mesma de “A Vida Invisível”.

“Flor desabrochando”

Em entrevista à imprensa, Alice Rohrwacher disse que a personagem “Italia” é como uma “flor desabrochando”. Carol Duarte gostou da comparação. “É bonito isso. Eu acho que é uma personagem misteriosa. No início, você não sabe exatamente. Vão surgindo informações, ela vai ganhando espaço. A ‘Itália’ é essa possibilidade diferente do personagem vivido pelo Josh O’Connor”. Segundo ela, “Itália”, vive no presente e Arthur no passado.

“La Chimera” é o terceiro filme da cineasta italiana na competição oficial e o quinto em Cannes. Rohrwacher, reputada por seu trabalho autoral e independente, já levou dois prêmios importantes no evento, mas nunca a Palma de Ouro. Ela é a sétima e última diretora a entrar na disputa. A participação de mulheres este ano é recorde, sete dos 21 filmes selecionados são dirigidos por mulheres, e todos se perguntam se uma delas irá levar o prêmio concedido até agora somente a duas diretoras.

Carol Duarte espera que este espaço continue aumentando e elogia o trabalho de Alice Rohrwacher, sem arriscar um palpite pela Palma de Ouro. “A Alice é uma diretora fantástica. Ela é genial no sentido de que ela cria esses mundos fantásticos, assim muito próprios. Então, eu espero que essas mulheres que estão vindo ganhem também cada vez mais espaço.”

Ken Loach

O último filme do dia e da competição é “The Old Oak”, de Ken Loach. O cineasta britânico é um assíduo de Cannes. Praticamente todos os seus filmes são selecionados e Loach já foi premiado duas vezes com a Palma de Ouro. Ao ser informado dessa nova seleção, ele teria dito ao diretor-geral do Festival de Cannes, Thierry Fremaux, ‘tem certeza da sua escolha?’.

Os vencedores da 76ª edição serão conhecidos neste sábado (27), durante cerimônia de encerramento após duas semanas da maior festa do cinema mundial. Entre os concorrentes está a produção britânica “Firebrand”, assinada pelo brasileiro Karim Aïnouz.

