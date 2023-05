Federação Internacional de Críticos recompensa brasileiro “Levante” em Cannes

O filme "Levante", de Lillah Halla, foi considerado o melhor longa de estreia em mostras paralelas pela Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema. O troféu foi anunciado neste sábado (27), no Festival de Cannes.

Cena do longa-metragem "Levante", de Lillah Halla, na competição da mostra paralela "Semana da Crítica", do Festival de Cannes.

Adriana Brandão, enviada especial da RFI a Cannes

O primeiro longa-metragem da cineasta paulista foi selecionado e concorria na mostra paralela Semana da Crítica. “Levante” foi premiado pelos jurados da Fipresci por "combinar performances convincentes, edição vibrante, música envolvente e uma narrativa emocionante, mostrando que os direitos ao aborto são direitos humanos”.

"Levante” aborda o dilema de uma jovem jogadora de vôlei que vê a carreira ameaçada por uma gravidez não desejada. A escolha pelo aborto a leva a buscar caminhos clandestinos em um país onde a prática ainda é crime e a sofrer pressões de uma sociedade cada vez mais conservadora.

Em entrevista à RFI, antes da premiação, Lillah Halla frisou que a abordagem do filme é queer e não cisgênera feminina. Para a cineasta, “Levante é um olhar sobre os direitos reprodutivos e a violência sobre os corpos. A gravidez indesejada é algo que pode acontecer a todas as ‘corpas’ com útero. Não é um filme de mulheres para mulheres, é um filme de pessoas para pessoas”.

“The Zone of Interest”

A Fipresci ainda recompensou mais dois filmes selecionados nesta 76ª edição do Festival de Cannes. Entre os filmes da competição oficial, os críticos da Federação Internacional elegeram como melhor filme “The Zone of Interest”, do britânico Jonathan Glazer. O drama de Holocausto, que descreve o cotidiano da família do comandante nazista de Auschwitz, sem nunca mostrar os horrores do campo de concentração, foi o vencedor do Grande Prêmio do Festival de Cannes.

“Os Colonos”, de Felipe Galvez, foi o terceiro filme premiado pela Fipresci. O longa sobre o massacre silencioso dos índios Onas na Terra do Fogo foi exibido na mostra Um Certo Olhar.

Com o troféu da Fipresci para “Levante’, o Brasil recebeu nesta edição de Cannes duas premiações. Na sexta-feira (27), o longa “A Flor do Buriti”, sobre a resistência do povo indígena Kraho do norte de Tocantins, levou o prêmio "Ensemble" da mostra "Um Certo Olhar".

O grande vencedor do Festival de Cannes este ano foi "Anatomie d'une Chute", de Justine Triet, premiada com a Palma de Ouro. A cineasta francesa é a terceira mulher a ganhar o prêmio maximo da maior festa do cinema mundial.

