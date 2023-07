Artistas brasileiros homenageiam Zé Celso e o Teatro Oficina no Festival de Avignon

Festival de Avignon

Atores do elenco da companhia Cara de Cavalo e a diretora e atriz Carolina Bianchi, que protagoniza o espetáculo “A Noiva e o Boa Noite Cinderela”, dedicaram na noite de quinta-feira (6) a estreia mundial da peça no Festival de Avignon a Zé Celso Martinez Corrêa, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, cujo corpo foi velado com grande emoção por representantes da classe artística e da sociedade civil na sede do Teatro Oficina, em São Paulo.

Publicidade Leia mais

Márcia Bechara, enviada especial da RFI a Avignon

Os diretores e atores Artur Luanda Ribeiro e André Curti, da Cia Dos à Deux, também em cartaz em Avignon com a premiada peça “Enquanto você voava eu criava raízes”, também comentou a importância indelével de Zé Celso para as artes cênicas brasileiras.

“Zé Celso era uma força da natureza, um diretor único. Não veio ninguém antes como ele, e não virá ninguém depois”, afirmou Ribeiro, co-autor do espetáculo premiado com o APTR e o Shell no Brasil. “Era um bruxo do teatro, um xamã. Até esse espaço que ele criou [o Teatro Oficina, em São Paulo, projetado por Lina Bo Bardi], esse imenso corredor, você fica sem saber onde é a saída e onde fica a entrada. As portas dos paraísos e dos infernos. Acho que ele dedicou a vida inteira a esses caminhos abertos em que todas as artes se misturavam”, disse à RFI.

“Eu fui embora cedo do Brasil, com 22 anos”, diz o encenador da Cia Dos à Deux, que vive hoje numa ponte cultural entre o Rio de Janeiro e Paris. “Não tive o tempo necessário para ficar mais próximo dele, mas a maioria dos atores brasileiros passou pelo Oficina. Sua obra sempre foi muito importante e ele é, sem dúvida, um dos maiores diretores do Brasil. Isso fica definitivamente para a história”, acredita. “E ainda tem todas as metáforas que acompanham essa vida e morte. Ele celebrou o amor com seu casamento [com o também ator e diretor Marcelo Drummond] no Oficina, e menos de um mês depois, no mesmo local, celebra-se a sua morte. Cerimônias atrás de cerimônias, como foi a vida dele. Uma grande perda para o teatro. Mas o legado permanece”.

“É muito difícil falar da morte do Zé, é quase inacreditável, uma dor muito grande”, completa André Curti, ator e encenador, co-fundador da Dos à Deux, que começou sua história no Festival de Avignon em 1998. “Perdemos um escritor, ator, diretor, um artista único. Uma pessoa única. Um encenador transgressor que teve um papel importantíssimo, da ditadura (militar) até agora. Ele criou o Teatro Oficina, esse espaço mágico, de rituais artísticos, e nos trouxe o melhor desse suco, o teatro engajado. Ele criou uma marca realmente única no teatro brasileiro”, afirmou. “E o fogo ter tirado ele da gente é muito significativo. Perdemos realmente um artista único, em todos os sentidos, que exerceu e defendia o exercício da liberdade de maneira singular. É muito triste”, lamentou.

"Um pouco de Zé em tudo o que eu faço"

A diretora gaúcha Carolina Bianchi, aplaudida de pé na estreia mundial de seu impressionante espetáculo na quinta-feira (6) no Festival de Avignon, dedicou em frente a plateia francesa lotada o novo trabalho à memória do diretor paulista. Ela lembrou à RFI Brasil seu encontro com o teatro de José Celso Martinez Corrêa. “Eu me lembro a primeira vez que fui a São Paulo. Sou de Porto Alegre e fui ao Teatro Oficina ver ‘Os Sertões’. Foi um impacto colossal. Vi aquilo e só pensava: é isso. É isso que está atravessando todas as minhas células agora. Essa multidão erótica, inventando, imaginando, transtornando o espaço do Oficina, naquele teatro, o mais bonito do mundo”, afirmou a diretora.

“São paredes de gente amontoada, naquele céu aberto, com aquela árvore, é inesquecível. Quando vi ‘Os Sertões’ ali, foi como se um raio tivesse me atravessado, e a vida muda. A vida do Zé mudou a vida de muita gente, são gerações de artistas de teatro que trazem consigo sensações, inspirações, políticas, éticas, dessa criatura do teatro que era o Zé Celso. Eu não consigo nem imaginar a minha vida no teatro sem pensar nele”, diz a encenadora, que chegou a apresentar seu prestigioso espetáculo “Lobo” no Oficina. “Eu sinto que tem um pouco de Zé e de Oficina em tudo o que eu faço”, disse.

“Finalmente em 2018 veio o convite para fazer duas apresentações do ‘Lobo’ no Teatro Oficina. Conversei muito com o Rodrigo Andreolli, que é do Oficina e fazia a minha peça, quebrando a cabeça para imaginar como me adaptar ao espaço. Fizemos duas apresentações memoráveis e foram dois dos dias mais felizes da minha vida. No segundo dia, com o teatro cheio, o Zé fez um discurso tão bonito no final, sobre a obra de arte e que ele achava que nem sempre o ‘milagre’ acontecia no teatro, mas que, naquela noite, ele havia aparecido”, concluiu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro