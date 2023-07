Elton John faz último show oficial de sua carreira em turnê mais lucrativa da história

Fãs do mundo todo assistem, neste sábado (8), em Estocolmo, na Suécia, ao último show oficial de Elton John. O artista se despede do público após meio século nos palcos com uma turnê que deve entrar para a história.

Elton John no festival de Glastonbury, no Reino Unido, em uma das mais de 300 apresentação de sua turnê de adeus.

O show do astro de 76 anos estava marcado para começar às 20h (15h no horário de Brasília), mas alguns fãs já esperavam em frente ao estádio Tele2 Arena desde a tarde, sob um sol escaldante.

"Esta noite vai ser muito emocionante", disse Kate Bugaj, uma estudante polonesa de 25 anos que adiou suas provas do mestrado para assistir ao show de seu ídolo. "Sou uma grande fã há 20 anos. Tudo começou quando vi O Rei Leão pela primeira vez", ela sorri.

Entre os fãs também estava Jeanie Kincer, de 50 anos, que veio especialmente de Kentucky, nos Estados Unidos. "Eu queria estar aqui no final porque era muito jovem para estar lá no começo", explicou. Para a ocasião, ela vestiu uma cópia quase perfeita da roupa que Elton John escolheu para seu primeiro show em Estocolmo, em 1971: short vermelho com suspensórios e camiseta vermelha, amarela e marrom.

"Estou triste por ele estar se aposentando", disse a americana. "Mas sei que ele ainda vai tocar de vez em quando, ele vai fazer novas músicas, então ainda há coisas pelas quais esperar", disse ela.

"Estou curioso para ver se ele terá algum convidado especial já que é seu último show", pergunta Hans Christian, um fã dinamarquês todo vestido de verde.

Beyoncé e Taylor Swift

A Tele2 Arena recebe a estrela britânica pela segunda noite consecutiva, nesse que está sendo apresentado como o último concerto desta última turnê, que começou há cinco anos, mas foi interrompida pela Covid-19 e por uma operação em 2021. Com esta turnê, "Farewell Yellow Brick Road", Elton John terá feito mais de 330 shows, percorrendo a Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

Há duas semanas, a turnê já tinha faturado mais de US$ 900 milhões em receita (mais de R$ 4 bilhões), tornando-se a mais lucrativa da história. Mas esse recorde deve ser ultrapassado em breve. De acordo com estimativas da Forbes, as turnês atuais de Beyoncé e Taylor Swift podem gerar US$ 2,1 bilhões e US$ 1,6 bilhão, respectivamente.

(Com informações da AFP)

