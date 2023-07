Teatro: Diretor francês revê bestiário medieval em apocalipse poético inspirado pelo 'Jardim das Delícias' de Bosch

Festival de Avignon

Imagine personagens saídos direto de Mont Python (em sua versão cult, mas igualmente divertida) que desembarcam com delírios camp e retrofuturistas em uma pedreira a céu aberto nos arredores de Avignon. É nessa configuração aparentemente caótica que o diretor francês Philippe Quesne e sua companhia Vivarium Studio conseguem teletransportar a plateia para um estranho futuro com gosto de déjà vu, mas que projeta – com humor e certa elegância - o olhar da plateia em novas paisagens poéticas.

Com "O Jardim das Delícias", Philippe Quesne traz seu universo fantástico para a pedreira de Boulbon, dentro da programação do Festival de Avignon em 2023.

Márcia Bechara, enviada especial da RFI a Avignon

A Carrière de Boulbon, pedreira a céu aberto nos arredores da antiga "Cidade dos Papas", é um desses espaços míticos do Festival de Avignon, no Sul da França. Foi lá, por exemplo, que Peter Brook estreou o seu lendário The Mahabharata, com nove horas de duração, no já longínquo ano de 1985.

É nesse cenário estranho, com ares de paisagem lunar, que as dezenas de vans trazendo o público desta 77ª edição do Festival de Avignon estacionam para que a plateia possa assistir “O Jardim das Delícias”, de Philippe Quesne, espetáculo livremente inspirado da famosa pintura homônima de 1510 do artista flamengo Hieronymus Bosch.

Se as alegorias fantásticas do pintor transbordavam em sua época a reviravolta radical de referências tradicionais e políticas de uma era em transição (entre a Idade Média e o Renascimento), as fábulas do diretor francês Philippe Quesne e seu Vivarium Studio exploram mundos à margem do nosso, onde a fantasia e a utopia perturbam a relação entre a natureza e a cultura, ao mesmo tempo em que formulam respostas lúdicas às ameaças que nos cercam.

Cena de “O Jardim das Delícias” de Philippe Quesne, na Carrière de Bulbonne, Festival de Avignon de 2023. Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

O dispositivo do espetáculo é complexo e exige, além da cerca de meia hora de trajeto em vans, a partir de Avignon, sob um calor que supera os 35° neste verão apocalíptico francês, que um público (de todas as idades) suba a pedreira de Boulbon com suas pedras calcárias deslizantes, seus pinheiros, uma paisagem habitada pela melodia insistente das cigarras. Quando finalmente soam as emblemáticas trombetas que anunciam o começo das peças no Festival de Avignon, a plateia espera ansiosa para se acomodar nas cadeiras das numerosas arquibancadas montadas sobre a pedreira.

A noite começa a cair quando se vê, entrando em cena, os oito atores de “O Jardim das Delícias”, empurrando um inimaginável ônibus, entre turistas e caubóis do espaço sideral, numa narrativa cheia de humor e estranhamento. Impossível não se identificar em algum momento com algum personagem dessa pequena comunidade que vai se organizar em cena, com regras e lógicas específicas (e aparentemente absurdas), configurando uma forma alternativa de habitar um território. Não muito longe, um desastre se anuncia, evocado por manifestações inesperadas da natureza.

"Le Jardin de Délices" (Jardim das Delícias Terrenas), dirigido por Philippe Quesne, apresentado na pedreira Carrière de Boulbon durante o Festival de Avignon em 2023. © Philippe Quesne

Desastres climáticos? Difícil não imaginar que o diretor francês tenha se banhado nas águas da narrativa ecológica, hoje 100% presente no espírito de seu tempo. Como não imaginar o fim do mundo, ou o fim de um mundo, ao montar hoje em dia uma cena contemporânea de ficção?

A centenas de anos-luz do enunciado do texto realista, hesitando entre o absurdo e a lógica corporativa dos livros de autoajuda, parodiando slogans, profecias e descrições científicas, o pequeno grupo conduz os espectadores com maestria durante as cerca de duas horas de espetáculo, criando laços com a plateia a partir do humor e do nonsense. As inúmeras referências à pintura de Bosch também ajudam a decodificar signos e a nos projetar num imaginário onírico, onde tudo é possível, como no jardim criado pelo pintor flamengo.

Mergulhamos então no destino de uma comunidade humana entregue a uma espécie de experimento de pesquisa, na construção de um mundo possível, fantasiado e poético, explorando caminhos próprios, em um momento em que o planeta se encontra ameaçado. Quesne explora toda a plasticidade que a pedreira a céu aberto de Boulbon lhe oferece, com projeção de imagens de alta tecnologia, que emulam figuras geométricas ou monolitos extraterrestres.

"Le Jardin de Délices" (Jardim das Delícias Terrenas), dirigido por Philippe Quesne, apresentado na Carrière de Boulbon durante o Festival de Avignon de 2023. © Christophe Raynaud de Lage

O texto também é projetado nas pedras, como se o diretor desejasse gravar na natureza as profecias daquela estranha micro comunidade, entre avantgardismo e retrofuturismo.

Nesse contexto, destaca-se a presença cênica do habilidoso e experiente elenco do Vivarium Studio, que imprime leveza, humor e poesia ao quadro apocalíptico que se desenha ao longo do espetáculo. Saímos da pedreira de Boulbon um pouco aliviados, como se tivéssemos sobrevivido a uma versão estranha de uma conhecida fabula contemporânea, cujo final ainda não sabemos exatamente qual será.

Depois de Avignon, “O Jardim das Delícias” de Philippe Quesne viaja a Europa, apresentando-se durante esse verão no hemisfério norte na Grécia (Festival Epidaurus de Atenas), na Alemanha (Ruhrtriennale e Berliner Festspiele), Espanha (Centro Dramatico de Madrid), antes de se apresentar no tradicional Festival de Outono de Paris.

