Escritor brasileiro Leonardo Tonus vence prêmio de poesia na França

Que tal ter mais de 7 milhões de leitores em Paris e seus arredores? E se for um “público móvel”, que aprecie poesia no ir e vir do transporte público? Esta agora é a realidade do escritor e professor brasileiro Leonardo Tonus, que tem seu poema “Un geste” (Um gesto) publicado nos metrôs da capital francesa, desde que se viu entre os vencedores do Grand Prix Poésie RATP 2023.

O escritor e professor de literatura brasileira contemporânea na Sorbonne Université (Paris) Leonardo Tonus, vencedor do Grand Prix Poésie RATP 2023. Arquivo Pessoal

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais Aberto ao público, o prêmio, organizado pela companhia de mobilidade urbana da região parisiense, recebeu a inscrição de mais de 11,5 mil poemas nesta que foi sua nona edição. Deste imenso universo, 11 vencedores foram selecionados e anunciados em uma cerimônia na presença da presidente do júri, a cantora e compositora francesa Jeanne Cherhal. Três Grandes Prêmios foram concedidos em cada uma das categorias – crianças, jovens e adultos –, além do Prêmio Especial do Júri e o Grand Prix Voyageurs, conquistado por Tonus, por voto popular. “Tenho uma relação particular com o metrô de Paris, pois foi por meio dele que descobri e mapeei esta cidade ao me instalar aqui há mais de 35 anos. É como se este prêmio fosse, para mim, uma maneira de lhe retribuir o acolhimento recebido à altura. Gosto de imaginar a escrita como um espaço de acolhimento, aquele capaz de fazer com que um viajante volte, por alguns minutos, seus olhos do celular para um poema e com ele (e comigo) possa viajar pelos caminhos da imaginação e da poesia”, declarou o poeta brasileiro à RFI. Os poemas vencedores agora estão expostos nos vagões dos metrôs que circulam por Paris e sua região, podendo ser lidos por todos os passageiros. Os textos também serão publicados pela editora francesa Gallimard. O poema "Un geste", do escritor brasileiro Leonardo Tonus, exposto no vagão da linha 12 do metrô de Paris. © arquivo pessoal “Diários em mar aberto” Leonardo Tonus é professor de literatura brasileira contemporânea na Sorbonne Université, em Paris. Ele foi condecorado Chevalier das Palmas Acadêmicas pelo Ministério francês de Educação em 2014, e Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura da França em 2015. É o idealizador e organizador da “Primavera Literária Brasileira”, em Paris, e do Projeto Migra, que promove um debate com participantes de diversos países sobre a questão migratória na contemporaneidade. Além de “Diários em mar aberto”, sua mais recente antologia poética, publicada em 2021 pelas Edições Folhas de Relva, Tonus também é autor de “Agora Vai Ser Assim” (2018) e “Inquietações em tempos de insônia” (2019), ambas lançadas pela Editora Nós. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI