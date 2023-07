Censura ou proibição? Por que o filme "Barbie" está causando polêmica no Sudeste Asiático

O filme Barbie, da diretora Greta Gerwig, chega aos cinemas da França nesta quarta-feira (19), estrelado por Margot Robbie no papel principal e Ryan Gosling, como "Ken". Na história, Barbie, a famosa boneca, é expulsa de sua terra natal, a "Barbie Land", e parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. A comédia foi anunciada como um grande sucesso comercial, mas foi objeto de controvérsia no Sudeste Asiático, antes mesmo de seu lançamento.

Publicidade Leia mais

Juliette Pietraszewski, correspondente da RFI na região

A controvérsia tem origem em um mapa mostrado no filme, no qual linhas brancas pontilhadas podem ser vistas ao lado de um bloco que representa a Ásia. De certa forma, essas são as "linhas pontilhadas da discórdia" que incendiaram o Sudeste Asiático contra o longa-metragem de Greta Gerwig. Para vários países da região, essas linhas representam as reivindicações de Pequim sobre o Mar do Sul da China.

Mais precisamente, essa linha é conhecida como "linha de nove traços", "linha em forma de U" ou "língua de boi" devido ao seu formato. Uma demarcação usada pela China para afirmar a soberania territorial sobre essa vasta extensão de água. Traçada em 1948 por Pequim, a área em questão se estende da Malásia ao Japão e inclui arquipélagos como as Ilhas Spratly, disputadas pela China, Filipinas, Malásia e Vietnã.

Em resumo: é uma linha que gera tensão. Em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem da ONU declarou as reivindicações da China incompatíveis com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Filme é proibido no Vietnã

Por causa dessas pequenas linhas em um mapa, o filme da Barbie não teve aprovação no Sudeste Asiático, começando pelo Vietnã. Esse país tomou uma decisão radical: no início de julho, anunciou que o filme seria banido dos cinemas.

E não foi o único país a apontar o dedo para "características divisivas". As Filipinas também analisaram de perto a produção: Manila autorizou o lançamento do filme nos cinemas, mas com a condição de que o mapa seja borrado.

No entanto, os censores filipinos examinaram o filme duas vezes antes de dar seu veredicto. De acordo com eles, o mapa não representava "a linha de nove traços", mas sim o itinerário da personagem da Barbie. Os censores também encontraram apenas oito traços na linha. "Além disso, as Filipinas, a Malásia e a Indonésia não são visíveis no mapa", acrescentaram.

Como lembrete, "Barbie" não é o primeiro filme a estar no centro dessa controvérsia; outros não foram censurados, mas banidos completamente nas Filipinas, por causa da "linha de nove traços". Entre eles estão o filme de animação "Abominable", lançado em 2019, e "Uncharted", lançado em 2022.

Após o anúncio da proibição do filme no Vietnã, um porta-voz da Warner Bros fez uma série de declarações à revista americana Variety. Segundo ele, o mapa que está na origem da controvérsia deveria ter sido "desenhado com giz de cera por crianças" no filme. Ele ilustra "a jornada imaginária da Barbie entre a Barbie Land e o mundo real", explicou.

"Esses desenhos não têm a intenção de transmitir nenhuma mensagem", acrescentou o porta-voz da Warner Bros. Nada que tenha feito com que o Vietnã e as Filipinas voltem atrás em suas decisões.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro