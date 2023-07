Jane Birkin: família e fãs dão o último adeus à inglesa que conquistou os franceses

Estrelas da música e do cinema compareceram nesta segunda-feira (24) ao funeral da cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin, que morreu em Paris há uma semana, aos 76 anos.

O funeral aconteceu na igreja de Saint-Roch, na região central de Paris, com a participação de suas filhas, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, e de celebridades como Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni e Isabelle Huppert.

A mulher do presidente francês Emmanuel Macron, Brigitte Macron, e a ministra francesa da Cultura, Rima Abdul Malak, também compareceram à igreja, cujo pátio estava coberto de flores.

"Obrigada por nos amar tanto. (...) Vejo o vazio que nos deixou", leu Charlotte Gainsbourg emocionada.

Lou Doillon, também emocionada, narrou diversos momentos que compartilhou com sua mãe. "Mãe, obrigada por todas essas aventuras. Obrigada por não ser comum, razoável e dócil", disse.

O acesso à igreja era restrito para familiares e amigos, mas o público acompanhou a cerimônia de uma hora e meia através de um telão instalado nas proximidades.

Mais de 1.500 pessoas, de acordo com um jornalista da AFP, reuniram-se em frente à exibição que, antes da cerimônia, passava retratos em preto e branco de uma Jane Birkin sorridente.

"A mais francesa das inglesas"

Jane Birkin começou a carreira como modelo e atriz em Londres. Causou sensação ao aparecer nua em “Blow-Up”, de Michelangelo Antonioni. Uma ponta no filme francês “Le Slogan”, rodado em 1967, a fez conhecer o músico Serge Gainsbourg, com quem viveu 12 anos.

Ela deu a voz em 1969 ao sucesso mundial "Je t'aime, moi non plus", considerado um escândalo pelos gemidos de amor - escrita pela primeira vez por Serge Gainsbourg para Brigitte Bardot, com quem teve um caso.

Nas décadas seguintes, Birkin se consolidou como uma estrela do cinema e da música francesa.

Fontes próximas da cantora disseram que a morte de Birkin foi por causas naturais. Ela havia sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) em setembro de 2021.

