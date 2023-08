Conheça a cantora angolana Pongo, a “embaixadora do kuduro”

A cantora angolana Pongo faz turnê pela Europa promovendo seu álbum Sakidila. A jovem, que vive em Portugal após ter deixado seu país pouco antes da guerra civil, no início dos anos 2000, ganhou fama celebrando o kuduro. De passagem por Paris, ela conversou com a RFI.

A imprensa francesa já a chamou de “diva guerreira do kuduro”, enquanto os jornais suíços não hesitaram em apelida-la de “rainha” desse ritmo que mostrou ao mundo um outro lado da cultura angolana. Mas Pongo parece preferir ser vista como uma embaixadora desse universo cultural.

“Ser embaixadora do kuduro significa que o trabalho que tenho feito esses anos todos tem sido pelo caminho certo”, disse a cantora na entrevista a Natalia Olivares, em Paris. “O objetivo é internacionalizar e levar a cultura angolana pelo mundo”, afirma Pongo.

Mesmo se vive em Portugal desde 2000, a cantora diz que continua se inspirando em seu país de origem. “Sempre mantemos [em casa] um ambiente culturalmente angolano. A inspiração vem da minha terra, das minhas vivências, da minha infância, das brincadeiras de rua e de todas as minhas memórias”, conta.

A artista ficou conhecida em 2008, com seu single Kalemba (wegue wegue), como Buraka Som Sistema. A música alcançou um sucesso imediato, com um vídeo “oficial” – que mixava apenas algumas imagens do show – assistido mais de 12 milhões de vezes no Youtube.

Pongo se apresenta em agosto no Reino Unido, Itália, Espanha, Bélgica e Suíça.

