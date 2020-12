Produtores de champagne franceses respiram aliviados com acordo pós-Brexit

Adegas de champagne na França. AFP/File

Texto por: RFI 4 min

Os produtores franceses de champanhe receberam com alívio o acordo comercial alcançado in extremis entre a União Europeia e o Reino Unido, seu grande cliente há anos. A preocupação foi ainda mais intensa entre eles, pois o mercado britânico continua sendo o primeiro em volume para o champanhe, com entre 25 e 30 milhões de garrafas por ano.