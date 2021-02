Sem isolamento social, pandemia custaria R$ 98 bi por mês aos cofres franceses

Qual o custo da pandemia na França? O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, não tem dúvidas: é melhor prevenir com medidas de restrição social do que ter que remediar depois com lockdown radical. O fechamento de shoppings e centros comerciais custa hoje cerca de € 500 milhões por mês para as finanças públicas do país, um mal menor se comparado a um lockdown total cuja fatura seria de € 15 bilhões (cerca de R$ 98 bilhões por mês), sublinhou nesta segunda-feira (1°) Le Maire.

Publicidade Leia mais

O ministro lembrou que o toque de recolher custa "aproximadamente - entre subvenções sociais e outras medidas - cerca de € 6 bilhões por mês” e que “o confinamento total, com o fechamento de lojas e escolas, custaria cerca de € 15 bilhões por mês”, ou “€ 9 bilhões a mais". E, por isso, é melhor respeitar o isolamento social agora para não sofrer as consequências financeiras de um lockdown total depois.

Le Maire alertou que restaurantes ilegais que atendem clientes à mesa ficarão privados de ajuda pública "por um mês". Fechados na França desde o final de outubro devido à epidemia de Covid-19, alguns donos de restaurante abriram simbolicamente os seus estabelecimentos nesta segunda-feira para protestar e defender o seu “direito ao trabalho”, correndo o risco de perderem o apoio financeiro do Estado francês.

Sanções

“Optamos por fazer tudo para evitar um reconfinamento. A contrapartida é obviamente que as regras atuais, e em particular o toque de recolher às 18h, são plenamente respeitadas”, explicou o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal.

Esse conjunto de medidas será suficiente para evitar um lockdown radical? Uma nova avaliação será feita durante um conselho de Defesa em torno do chefe de Estado na quarta-feira (3). Mas exceto pelos indicadores crescentes, nenhuma nova decisão é esperada esta semana, disse uma fonte próxima do governo à agência AFP. Esta mesma fonte vê as férias como um fator positivo, o período implicando uma diminuição das aglomerações na escola e no trabalho.

Enquanto isso, o mundo da cultura não vê o fim das restrições, com cinemas, teatros e museus fechados desde o final de outubro. Nesta segunda-feira ao meio-dia, no átrio da Gare du Nord em Paris, um coletivo de artistas chamado "We open" realizou uma ação ativista, sob o olhar atônito dos viajantes, como forma de protesto. “É para que não sejamos esquecidos”, disse uma das artistas, Alice Vivier.

No domingo, quase 20.000 novos casos de Covid-19 foram registrados em 24 horas na França, um nível considerado estável. Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, essa estabilidade permite "observar, por alguns dias, o que vai acontecer", sem tomar imediatamente uma decisão drástica.

A circulação da variante inglesa, mais contagiosa, "está se intensificando em 50% todas as semanas - mas menos intensamente do que no exterior, onde se notaram aumentos de 70 a 100%", observou o ministro, com base nos resultados preliminares de uma segunda investigação dos casos positivos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro