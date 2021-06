UE, EUA, Boeing e Airbus celebram trégua após 17 anos de conflito no setor aeronáutico

O conflito Airbus-Boeing envenenava as relações entre a UE e os Estados Unidos há 17 anos. AP - Francois Mori

Texto por: RFI 3 min

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos chegaram a um compromisso nesta terça-feira (15) para acabar com 17 anos de conflito sobre subsídios no setor aeronáutico. O acordo, anunciado em Bruxelas após o encontro do presidente Joe Biden com os líderes europeus, suspende por 5 anos as sanções recíprocas na disputa entre a americana Boeing e a europeia Airbus.