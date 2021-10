Nobel de Economia premia trio por contribuições sobre mercado de trabalho e relações de causa e efeito

O Prêmio Nobel de Economia de 2021 foi concedido nesta segunda-feira (11) a três especialistas em economia experimental. O canadense David Card foi recompensado por seus trabalhos sobre “mercado de trabalho”. A dupla de americanos Joshua D. Angrist e Guido Imbens foi premiada pelas “contribuições metodológicas para a análise das relações causais".

Os três vencedores do Nobel de Economia 2021 trabalham em universidades americanas. O canadense David Card é professor da universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele ficou com a metade do prêmio, enquanto a outra metade será dividida entre o americano-israelense Joshua D. Angrist, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o americano-holandês Guido Imbens, professor em Stanford.

Card, nascido em 1956, "contribuiu com novas ideias sobre o mercado de trabalho. Sua abordagem se estendeu para outras áreas e revolucionou a pesquisa empírica", disse o júri do Nobel. Em seus experimentos, o economista canadense analisou os efeitos do salário mínimo, da imigração e da educação no mercado de trabalho.

Esses estudos realizados no início da década de 1990 colocaram em “em xeque as ideias preconcebidas, o que levou a novas análises e a novas perspectivas", segundo o comunicado do prêmio. Os resultados da pesquisa mostraram que o aumento do salário mínimo não leva, necessariamente, a uma redução do número de empregos.

Graças aos trabalhos de Card, "percebemos também que as verbas destinadas às escolas são muito mais importantes para o êxito futuro dos alunos no mercado de trabalho do que pensávamos", cita a Academia sueca.

Causa e efeito

Angrist, de 61 anos, e Imbens, de 58, foram recompensados, de forma conjunta, "por suas contribuições metodológicas na análise das relações de causa e efeito". Em meados da década de 1990, os dois pesquisadores demonstraram como conclusões precisas sobre causas e efeitos podem ser resultado de experimentos naturais.

Oficialmente denominado "Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel", ele é o único que não constava no testamento do inventor sueco da dinamite. A distinção foi criada pelo Banco Central da Suécia em 1968 e entregue pela primeira vez em 1969.

No ano passado, o prêmio foi para os americanos Paul Milgrom e Robert Wilson, por terem melhorado a teoria dos leilões e inventado novos formatos de leilões.

O prêmio de Economia encerra a temporada 2021, marcada principalmente pela recompensa de dois jornalistas de investigação, a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Mouratov, com o Nobel da Paz.

