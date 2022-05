Inflação motiva medidas do Banco Central Europeu e reivindicações salariais, aponta imprensa francesa

A imprensa francesa desta sexta-feira (13) destaca as medidas do Banco Central Europeu e as reivindicações salariais frente à alta da inflação no mundo. AP - Michael Probst

A inflação recorde no mundo e a queda do poder aquisitivo ocupam as primeiras páginas dos jornais franceses desta sexta-feira (13). O diário Le Monde destaca as medidas inéditas do Banco Central Europeu (BCE) neste contexto, enquanto Le Figaro enfoca as reivindicações salariais que se multiplicam em toda a Europa.