Carrefour confirma aquisição do Grupo BIG e deve se tornar o primeiro empregador privado do Brasil

A rede de supermercados Carrefour Brasil concluiu a aquisição do Grupo BIG. A transação, confirmada nesta terça-feira (7), havia sido anunciada em 2021 e é estimada em R$ 7 bilhões.

O Grupo BIG pertencia à Advent International e à rede americana Walmart. A aquisição vai permitir à empresa compradora "se consolidar como líder indiscutível do setor, (...) fazendo parte do grupo das dez maiores empresas do Brasil", informou o grupo Carrefour por meio de um comunicado. A operação havia sido anunciada em 2021, meses após o fracasso da fusão do Carrefour com o grupo canadense Couche-Tard.

O presidente executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, que será nomeado presidente do conselho de administração do Carrefour Brasil em julho, estimou que a aquisição do BIG foi um "movimento estratégico" para "todo o grupo". Ele detalhou que, com a transação, o Carrefour passa a ter "mais de um quarto do mercado nacional”, estará presente em todos os estados do país e vai se fortalecer em mercados onde antes era bastante ausente.

O grupo, que terá mais de 1.000 lojas, passará a empregar 150.000 pessoas no Brasil. Segundo o executivo, o Carrefour se torna, com a transação, "o primeiro empregador privado do país".

As lojas do Grupo BIG devem ser reformadas e adotarão a fachada do Carrefour.

Abílio Diniz como vice-presidente do conselho de administração

A assembleia-geral extraordinária marcada para julho, em São Paulo, também deve nomear Abílio Diniz como vice-presidente do conselho de administração da subsidiária. O brasileiro detém 7,2% das ações do Carrefour Brasil.

Em 2021, o Carrefour, presente em quase 40 países, obteve um lucro líquido de mais de € 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões). Em 2020, o grupo já havia dado um passo importante no movimento de ampliação de suas atividades no Brasil, com a aquisição de 30 lojas de atacado da marca Makro no país.

(Com informações da AFP)

