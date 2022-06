Europa deve adotar carregador universal de celulares até 2024

Europa vai impor carregador universal para celulares até 2024 (foto de arquivo). Kenzo TRIBOUILLARD AFP/File

Texto por: RFI 2 min

Quem nunca passou um aperto com o celular com bateria quase a zero, procurando um carregador alheio para ressuscitar seu telefone moribundo? Às vezes, ou quase sempre, o carregador encontrado é incompatível. Cada marca pede o seu carregador específico, o que faz a alegria de fabricantes e vendedores ambulantes. Para o alivio de muita gente, a Europa decidiu impor um carregador universal até 2024.