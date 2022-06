Apesar de oposição da empresa, funcionários de loja da Apple votam pela criação de sindicato

Imagem de boas vindas em uma porta do QG da Apple em Cupertino, Califórnia. (6/6/22) AP - Noah Berger

Texto por: RFI 1 min

A maioria dos funcionários de uma Apple Store dos EUA votou a favor pela formação um sindicato, o primeiro da gigante da tecnologia, que até agora tentou desencorajar as tentativas de sindicalização. Dos 110 funcionários da loja de Towson, Maryland, 65 votaram a favor e 33 contra, de acordo com a contagem transmitida ao vivo no sábado (18) pela agência federal responsável pela supervisão da votação.