Air France-KLM tem lucro de €460 milhões no terceiro trimestre, superior aos níveis pré-Covid

Foto de arquivo mostra aviões da Air France no aeroporto Roissy Charles de Gaule (15/09/2014). AP - Christophe Ena

Texto por: RFI 1 min

A Air France-KLM gerou € 460 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre de 2022, graças à forte demanda de viagens durante o verão no hemisfério norte, de acordo com um comunicado da companhia aérea franco-holandesa, nesta sexta-feira (28).