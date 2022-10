Japão anuncia pacote de US$ 260 bi para amortecer impacto da inflação e iene fraco

O Japão gastará US$ 260 bilhões em um pacote de estímulo para amortecer a economia do impacto da inflação e do iene fraco, anunciou o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta sexta-feira (28).

Mas o Banco Central japonês resiste a ceder à política ultraflexível que atingiu em cheio a moeda japonesa este ano, fazendo o iene perder 20 % de seu valor em relação ao dólar.

O governo espera que os 39 trilhões de ienes em gastos fiscais subam para 72 trilhões quando os investimentos do setor privado forem levados em consideração, disse Kishida depois que os ministros aprovaram um orçamento extra para financiar parcialmente as medidas de alívio.

"Queremos proteger a subsistência, empregos e negócios das pessoas, ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa economia para o futuro", disse ele a repórteres, acrescentando que a medida deve ajudar a aumentar o PIB em 4,6%.

Os preços estão subindo no Japão em ritmo mais acelerado dos últimos oito anos, embora a taxa de inflação de 3% permaneça bem abaixo dos níveis altíssimos vistos nos Estados Unidos e em outros lugares.

O Japão – que tem uma das maiores taxas de dívida em relação ao PIB do mundo – já injetou centenas de bilhões de dólares em sua economia nos últimos dois anos para apoiar a recuperação da pandemia de Covid-19.

O pacote desta sexta-feira, financiado por um orçamento especial de US$ 200 bilhões, incluirá medidas para incentivar o crescimento salarial e apoiar as famílias com contas de energia, que aumentaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Teremos como objetivo reduzir os preços em mais de 1,2 % no próximo ano, reduzindo as contas de eletricidade em 20 % e reduzindo os preços da gasolina", disse Kishida.

Ele também foi projetado para ajudar pessoas e empresas afetadas pela queda do iene; atualmente US$ 1 vale 147 ienes.

O Japão gastou quase US$ 20 bilhões em setembro em um esforço para conter a queda do iene e outras intervenções governamentais caras aos cofres públicos ocorreram nos últimos dias.

Nenhuma mudança do Banco do Japão

As quedas acentuadas do iene foram impulsionadas pela crescente lacuna entre as políticas monetárias dos Bancos Centrais dos EUA e do Japão - com o Banco do Japão mantendo as taxas ultrabaixas para incentivar o crescimento sustentável, enquanto o Federal Reserve, o Banco Central americano, as aumenta.

Após uma reunião política que durou dois dias, o Banco do Japão disse que manteria sua política, desafiando a crescente pressão para ajustar sua estratégia à medida que o iene cai.

O presidente do banco, Haruhiko Kuroda, disse que as autoridades manterão suas políticas até que os preços subam "de maneira sustentável", acrescentando que não haverá mudanças "em breve".

Kuroda se recusou a comentar suspeitas de intervenções cambiais na semana passada, que o Ministério das Finanças não confirmou.

Mas "é extremamente importante que (as taxas de câmbio) reflitam os fundamentos econômicos e se movam de maneira estável", disse ele a repórteres.

"A recente desvalorização do iene é rápida e unilateral", o que é "negativo para a economia japonesa", disse Kuroda.

Antes da reunião do Banco do Japão, Masamichi Adachi e Go Kurihara, economistas do UBS, disseram que uma combinação de flexibilização contínua pelo Banco Central e as medidas de estímulo do governo seria "ótima".

Isso ocorre porque a inflação do Japão não é impulsionada pela demanda, mas em grande parte devido aos crescentes custos de energia, explicaram eles em um comunicado.

Essa visão foi ecoada por Yoshiki Shinke, economista-chefe do Dai-ichi Life Research Institute.

"A economia do Japão enfrenta uma demanda fraca devido aos aumentos de preços, em contraste com os Estados Unidos, onde a demanda é forte, com o Fed [Banco Central americano] tentando esfriar a inflação", disse ele à AFP. "É impossível que o Japão aumente as taxas para conter a inflação por esse motivo."

(Com informações da AFP)

