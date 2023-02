Construtoras automotivas francesa Renault e japonesa Nissan anunciam aliança reequilibrada

As marcas Renault e Nissan aparecem juntas em uma concessionária de Kiev, em 25/06/20. REUTERS - Valentyn Ogirenko

Texto por: RFI 2 min

A aliança entre as montadoras francesa Renault e japonesa Nissan foi retomada nesta segunda-feira (6) com "um novo espírito" que "equilibra" as suas bases, com novos projetos industriais no setor elétrico, após 24 anos de um casamento assombrado por rumores de divórcio.