Depois de Londres, bolsa de Paris bate novo recorde e reflete dinamismo de empresas europeias

A bolsa de Paris estabeleceu um novo recorde de valorização nesta quinta-feira (16), chegando a 7.387,29 pontos. A alta no pregão ocorre em meio à temporada de divulgação dos resultados corporativos, em que as companhias francesas demostraram resistir à desaceleração da economia mundial em 2022.

Há duas semanas, o índice FTSE 100 da City de Londres já havia atingido a marca histórica de 7.906,58 pontos, novamente superada nesta quinta, quando ultrapassou pela primeira vez a valorização de 8.000. O recorde anterior da bolsa londrina era de 2018. A dinâmica europeia tem se mostrado bem melhor do que em Wall Street, ainda longe de seus tetos.

Quanto ao CAC 40 francês, o principal índice de Paris superou no final desta manhã seu recorde anterior, de 5 de janeiro de 2022, estabelecido durante a rápida recuperação após a crise do Covid-19. Entre essas duas datas, a inflação, a guerra na Ucrânia e a desaceleração econômica em todo o mundo fizeram com que os índices oscilassem com frequência, levando a cotação parisiense a perder quase um quarto de seu valor – caindo a 5.676 pontos em setembro.

Contexto favorável

Entretanto, a retomada se mostra robusta desde o começo do ano: o CAC 40 já registrou alta de mais de 13%. “A maior parte das boas notícias já foi levada em consideração”, explicou Vincent Juvyns, membro da equipe de estratégia do banco JP Morgan AM, à AFP. Trata-se do melhor início de ano das últimas duas décadas e “sugere o retorno dos índices europeus aos seus mais altos níveis", frisou o jornal econômico Les Echos.

O espectro da crise energética na Europa recuou, graças a um inverno particularmente ameno no continente, e a zona do euro conseguiu evitar por pouco cair em recessão. A batalha travada pelos Bancos Centrais há mais de um ano contra a inflação, que levou a uma forte subida dos juros, parece dar frutos. Os observadores do mercado mantêm, entretanto, um certo ceticismo: do lado da dívida, os juros continuam muito altos, o que costuma pesar nos preços.

"Temos a impressão de que o mercado acionista já se projeta na segunda metade do ano, que considera que tudo já está feito em termos de política monetária”, ao contrário do que repetem os banqueiros centrais mais influentes, observa Alexandre Baradez, analista da corretora IG France. Na avaliação dele, está em curso uma "recuperação de investidores" que perderam a primeira onda de ganhos no quarto trimestre de 2022.

Luxo e petrolíferas nas alturas

As empresas de luxo, como LVMH, Hermès e Kering, carros-chefes do CAC 40, beneficiam-se das perspectivas econômicas esperadas com a reabertura da China, após a flexibilização do país ante à pandemia de coronavírus. A LVMH chegou a atingir 400 bilhões de euros de capitalização em janeiro, algo inédito para uma empresa europeia.

Os setores energético e petrolífero também celebra os resultados, a exemplo da TotalEnergies, cujas ações subiram 30% em meio à escassez de petróleo no bloco e o aumento dos preços do barril desde o início da guerra na Ucrânia. Essa valorização foi o principal motor do índice parisiense em 2022, ano em que a petrolífera registrou recordes de US$ 20 bilhões de lucros, mesmo com a saída da Total da Rússia.

Quem também se beneficiou com o conflito foi a fabricante Thales, que atua no setor de Defesa e segurança. A empresa teve a maior valorização, entre as francesas, desde janeiro de 2022, com alta de 66%.

(Com informações da AFP)

